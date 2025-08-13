САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна

П ратеникът на Доналд Тръмп Стив Уиткоф е изразил подкрепа за идея за окупация на Украйна по модела на Западния бряг от Израел, предава "Таймс".

Съгласно този вариант Русия ще има както икономически, така и военен контрол над окупираните части на Украйна, като ще използва свой собствен управленски орган, по подобие на контрола на Израел над палестинските територии, отнети от Йордания по време на конфликта през 1967 г., предава "Фокус".

Предложението е било направено по време на дискусии между пратеника на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и неговите руски колеги, посочва високопоставен източник от САЩ пред "Таймс".

Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц

Уиткоф, който е и пратеник на Белия дом за Близкия изток, подкрепил предложението, което решавало проблема с украинската конституция, забраняваща отстъпването на територия без организиране на референдум.

Макар украинският президент Володимир Зеленски да отхвърли всяка идея за отстъпване на територия, новото предложение за окупация може да доведе до примирие след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, която започна през февруари 2022 г.

Според предложението границите на Украйна ще останат официално непроменени, подобно на границите на Йордания, въпреки че Израел реално контролира Западния бряг.

Много шум за нищо - срещата в Аляска

"Това ще бъде като окупацията на Западния бряг от Израел“, е заявил източникът пред "Таймс".

Тръмп ще се срещне с Путин в Аляска в петък. Прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит определи срещата като "упражнение по слушане“