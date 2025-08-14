Зеленски се срещна със Стармър преди срещата на върха между САЩ и Русия

Преди срещата в Аляска: САЩ временно вдигат някои санкции срещу Русия

Пожар в рафинерия във Волгоград след атака с дронове

Тръмп пристига с оферта за Кремъл - достъп до ресурси срещу край на войната

К акто вече съобщихме, украинският президент Володимир Зеленски пристигна на "Даунинг стрийт".

Зеленски премина покрай редица репортери, един от които го попита дали Доналд Тръмп може да постигне честно примирие.

Зеленски и министър-председателят Киър Стармър не отговориха на въпросите на медиите. Вместо това двамата си размениха "топла прегръдка" и ръкостискане, след което влязоха в сградата.

Тя разговаряха в официалната резиденция на премиера, където обсъдиха войната в Украйна – дни преди срещата между Тръмп и Владимир Путин в Аляска в петък.

PM Keir Starmer greets Ukraine's President Volodymyr Zelensky at No 10



Бившият ръководител на британската разузнавателна служба MI6 заяви в предаването Today на BBC , че не е видял "абсолютно нищо", което да показва, че Путин е променил целите си в Украйна.

Алекс Йънгър каза, че възможните резултати от срещата между Тръмп и Путин в Аляска в петък са "напълно отворени", но добави, че няма никакви признаци, че "Путин е готов да промени курса си и да се откаже от целта си за пълно подчинение".

По думите му е "трудно да бъдем оптимисти" относно срещата в Аляска и е важно Украйна да бъде "в стаята" по време на разговорите.

Йънгър допълни, че подходът на САЩ е "структурно погрешен".

"Вярно е, че Доналд Тръмп е единственият човек, който може да реши този проблем, но смятам, че той значително надценява влиянието на САЩ] върху Русия", каза той.

"Русия просто не вярва на САЩ."

В последните минути Кремъл съобщи, че Путин и Тръмп ще дадат съвместна пресконференция след срещата си в Аляска в петък.

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков потвърди също, че двамата лидери първо ще проведат разговор на четири очи с преводачи, след което към тях ще се присъединят по петима членове от всяка делегация.

Срещата ще започне в 11:30 ч. местно време (19:30 GMT), а продължителността ѝ ще зависи от хода на обсъжданията, уточни Ушаков.

В края на срещата ще се състои съвместна пресконференция.

Основна тема ще бъде Украйна, но лидерите ще обсъдят и други въпроси – като сътрудничеството между САЩ и Русия и търговските отношения.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски напуска "Даунинг стрийт" след провеждането на разговорите с британския премиер Киър Стармър.