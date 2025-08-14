Свят

Зеленски се срещна със Стармър преди срещата на върха между САЩ и Русия

Очаква се Зеленски и Стармър да обсъдят продължаващата война в Украйна

Обновена преди 4 минути / 14 август 2025, 11:49
Надеждите за мир в Украйна избледняват, според германци

Надеждите за мир в Украйна избледняват, според германци
Русия ускорява тестовете на ядрена суперракета „Буревестник“ преди срещата Тръмп - Путин в Аляска

Русия ускорява тестовете на ядрена суперракета „Буревестник“ преди срещата Тръмп - Путин в Аляска
Русия се опитва да блокира WhatsApp

Русия се опитва да блокира WhatsApp
Тръмп пристига с оферта за Кремъл - достъп до ресурси срещу край на войната

Тръмп пристига с оферта за Кремъл - достъп до ресурси срещу край на войната
Пожар в рафинерия във Волгоград след атака с дронове

Пожар в рафинерия във Волгоград след атака с дронове
Русия: Унищожихме заводи за ракети в Украйна

Русия: Унищожихме заводи за ракети в Украйна
Преди срещата в Аляска: САЩ временно вдигат някои санкции срещу Русия

Преди срещата в Аляска: САЩ временно вдигат някои санкции срещу Русия
Парижки град отмени прожекция на Барби заради заплахи

Парижки град отмени прожекция на Барби заради заплахи

К акто вече съобщихме, украинският президент Володимир Зеленски пристигна на "Даунинг стрийт".

Зеленски премина покрай редица репортери, един от които го попита дали Доналд Тръмп може да постигне честно примирие.

Зеленски и министър-председателят Киър Стармър не отговориха на въпросите на медиите. Вместо това двамата си размениха  "топла прегръдка" и ръкостискане, след което влязоха в сградата.

Тя разговаряха в официалната резиденция на премиера, където обсъдиха войната в Украйна – дни преди срещата между Тръмп и Владимир Путин в Аляска в петък.

Бившият ръководител на британската разузнавателна служба MI6 заяви в предаването Today на BBC, че не е видял "абсолютно нищо", което да показва, че Путин е променил целите си в Украйна.

Алекс Йънгър каза, че възможните резултати от срещата между Тръмп и Путин в Аляска в петък са "напълно отворени", но добави, че няма никакви признаци, че "Путин е готов да промени курса си и да се откаже от целта си за пълно подчинение".

По думите му е "трудно да бъдем оптимисти" относно срещата в Аляска и е важно Украйна да бъде "в стаята" по време на разговорите.

Йънгър допълни, че подходът на САЩ е "структурно погрешен".

"Вярно е, че Доналд Тръмп е единственият човек, който може да реши този проблем, но смятам, че той значително надценява влиянието на САЩ] върху Русия", каза той.

"Русия просто не вярва на САЩ."

В последните минути Кремъл съобщи, че Путин и Тръмп ще дадат съвместна пресконференция след срещата си в Аляска в петък.

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков потвърди също, че двамата лидери първо ще проведат разговор на четири очи с преводачи, след което към тях ще се присъединят по петима членове от всяка делегация.

Срещата ще започне в 11:30 ч. местно време (19:30 GMT), а продължителността ѝ ще зависи от хода на обсъжданията, уточни Ушаков.

В края на срещата ще се състои съвместна пресконференция.

Основна тема ще бъде Украйна, но лидерите ще обсъдят и други въпроси – като сътрудничеството между САЩ и Русия и търговските отношения.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски напуска "Даунинг стрийт" след провеждането на разговорите с британския премиер Киър Стармър.

Вижте повече в нашата галерия:

Зеленски се срещна със Стармър на "Даунинг стрийт"
4 снимки
Зеленски се срещна със Стармър преди срещата на върха между
Зеленски се срещна със Стармър преди срещата на върха между
Зеленски се срещна със Стармър преди срещата на върха между
Зеленски се срещна със Стармър преди срещата на върха между
Източник: BBC     
Зеленски Киър Стармър Украйна Обединено кралство Даунинг стрийт Война Преговори Владимир Путин Доналд Тръмп Прекратяване на огъня
Последвайте ни

По темата

Тъжна развръзка - открита е мъртва изчезнала в Кюстендил жена

Тъжна развръзка - открита е мъртва изчезнала в Кюстендил жена

Русия ускорява тестовете на ядрена суперракета „Буревестник“ преди срещата Тръмп - Путин в Аляска

Русия ускорява тестовете на ядрена суперракета „Буревестник“ преди срещата Тръмп - Путин в Аляска

Авиоексперт коментира инцидента с полета от София, ескортиран от изтребители

Авиоексперт коментира инцидента с полета от София, ескортиран от изтребители

Какво зодията ви никога няма да признае за грешка

Какво зодията ви никога няма да признае за грешка

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Най-честите признаци на отравяне при кучетата

Най-честите признаци на отравяне при кучетата

dogsandcats.bg
Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц
Ексклузивно

Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц

Преди 17 часа
Рекордни наводнения в столицата на Аляска
Ексклузивно

Рекордни наводнения в столицата на Аляска

Преди 14 часа
САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна
Ексклузивно

САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна

Преди 14 часа
ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна
Ексклузивно

ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна

Преди 14 часа

Виц на деня

– Иванчо, какъв ще станеш, когато пораснеш? – Щастлив!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нападение над полицаи, пиян шофьор рани двама в Банско

Нападение над полицаи, пиян шофьор рани двама в Банско

България Преди 38 минути

24-годишният мъж е задържан

<p>Интерпол продължава да търси&nbsp;&quot;Кокаиновия крал&quot;, докато той лежи в затвор в София&nbsp;</p>

Интерпол продължава да търси Евелин Банев-Брендо, докато той лежи в затвор в София

България Преди 1 час

Той е осъден на 10 години и 6 месеца затвор при първоначален строг режим

Българка загина в Атина след сблъсък с пожарен камион

Българка загина в Атина след сблъсък с пожарен камион

Свят Преди 2 часа

Жената е била транспортирана към болнично заведение в Атина, но е починала скоро след пристигането си там

Смъртоносен пътен инцидент край Видин с две жертви

Смъртоносен пътен инцидент край Видин с две жертви

България Преди 2 часа

Двамата пътници от задната седалка – на 20 и 34 години, са настанени в реанимацията на болницата във Видин

МЗ спира износа на жизненоважен лекарствен продукт

МЗ спира износа на жизненоважен лекарствен продукт

България Преди 2 часа

Целта на тази мярка е всяка налична опаковка да остане за българските пациенти и терапията им да не бъде прекъсвана

<p>Минск обяви маневри с ядрено оръжие преди срещата Тръмп&ndash;Путин</p>

Беларус обяви маневри с ядрено оръжие с Русия преди срещата Доналд Тръмп - Владимир Путин

Свят Преди 2 часа

Основните маневри на войските за ученията „Запад-2025“ между Беларус и Русия ще включват използването на системата „Орешник“

Велислава Делчева изслушва кандидатите за заместник-омбудсман

Велислава Делчева изслушва кандидатите за заместник-омбудсман

България Преди 2 часа

Радвам се, че има три много силни кандидатури, заяви омбудсманът Велислава Делчева в началото на публичното изслушване

<p>Пхенян отрича да е махал високоговорители по границата с Южна Корея</p>

Северна Корея отрича демонтаж на високоговорители за пропаганда по границата с Южна Корея

Свят Преди 2 часа

„Нееднократно сме уточнявали, че не възнамеряваме да подобряваме отношенията си с Южна Корея“

<p>Мистерия с изчезването на трима от бруталната банда&nbsp;&quot;Наглите&quot;</p>

Загадка около изчезването на три от основните фигури в бруталната банда за отвличания "Наглите"

България Преди 2 часа

Коментар на журналиста от „24 часа” Кирил Борисов

<p>Подиграха се с&nbsp;Джей Ди Ванс с шеговито меме</p>

Активистка група „посреща“ Джей Ди Ванс с подигравателно меме по време на ваканция

Свят Преди 3 часа

„Толкова е жалко, че в репортажите за почивката на Джей Ди се ползва това меме с лицето му като голямо плешиво бебе"

Земетресения разлюляха Турция

Земетресения разлюляха Турция

Свят Преди 3 часа

За момента няма данни за пострадали хора и материални щети

<p>Мелания Тръмп ще съди сина на Джо Байдън за $1 млрд.</p>

Мелания Тръмп ще съди сина на Джо Байдън за $1 млрд.

Свят Преди 3 часа

Причината са „неверни, клеветнически, пренебрежителни и провокативни твърдения“, че сексуалният престъпник Джефри Епстийн е „запознал Мелания с президента Доналд Тръмп“

Катастрофа взе жертва край Пазарджик

Катастрофа взе жертва край Пазарджик

България Преди 3 часа

Все още няма информация за самоличността на починалия

<p>Семейство беше убито от паднало дърво при проливните дъждове в САЩ</p>

Наводнения парализираха Тенеси: Семейство беше убито от паднало дърво при проливните дъждове

Свят Преди 4 часа

Наводнението наложи спасяването на хора, блокирани в домове, и на пленени от водната стихия автомобили

Каква е ситуацията с бушуващите в страната пожари

Каква е ситуацията с бушуващите в страната пожари

България Преди 4 часа

При 26 от пожарите в страната има преки материални щети

Фатален удар на пътя Поморие - Несебър: Шофьорът хванат, докато прикрива следите си

Фатален удар на пътя Поморие - Несебър: Шофьорът хванат, докато прикрива следите си

България Преди 4 часа

Ще получи ли справедливо наказание водачът, избягал от местопроизшествието

Всичко от днес

От мрежата

9 екзотични породи котки, които можем да гледаме у дома (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Утре е Голяма Богородица, тази нощ се сбъдват най-силните ни желания

Edna.bg

Всичко, което научихме за жените от "Диви и красиви" (СНИМКИ)

Edna.bg

Гашпер Търдин за мисията на Левски в Баку

Gong.bg

Челси със страхотен жест към семейството на Жота

Gong.bg

Мечка се появи в парк в Троян

Nova.bg

Двама загинали и двама ранени при тежка катастрофа във Видинско

Nova.bg