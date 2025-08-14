Свят

Русия се опитва да блокира WhatsApp

Русия от няколко години води спор с чуждестранни технологични платформи относно съдържанието и съхранението на данни

14 август 2025, 10:52
Тръмп пристига с оферта за Кремъл - достъп до ресурси срещу край на войната

Тръмп пристига с оферта за Кремъл - достъп до ресурси срещу край на войната
Пожар в рафинерия във Волгоград след атака с дронове

Пожар в рафинерия във Волгоград след атака с дронове
Русия: Унищожихме заводи за ракети в Украйна

Русия: Унищожихме заводи за ракети в Украйна
Преди срещата в Аляска: САЩ временно вдигат някои санкции срещу Русия

Преди срещата в Аляска: САЩ временно вдигат някои санкции срещу Русия
Парижки град отмени прожекция на Барби заради заплахи

Парижки град отмени прожекция на Барби заради заплахи
Жена прогони щъркели с дрон, полицията в Германия я разследва

Жена прогони щъркели с дрон, полицията в Германия я разследва

"Смъртоносен удар": Израелски министър утвърди нов план за Западния бряг
Може ли Украйна да бъде принудена да се откаже от територии?

Може ли Украйна да бъде принудена да се откаже от територии?

"Уотсап" заяви, че Русия се опитва да блокира достъпа до услугите ѝ, защото приложението за съобщения, част от "Мета Платформс" (Meta Platforms), предоставя на хората правото на сигурна комуникация. Предприятието обеща да продължи да предоставя услуги за сигурни разговори в Русия, предаде Ройтерс.

Русия започна да ограничава по-рано някои обаждания по "Телеграм" и "Уотсап", като обвини чуждестранните платформи, че не споделят информация с органите на реда при случаи на измами и тероризъм.

"Уотсап" е частна, изцяло кодирана и се противопоставя на правителствените опити да нарушават правото на хората на сигурни комуникации, което е причината Русия да се опитва да блокира" достъпа на над 100-милионното си население, се казва в изявление на компанията.

"Ще продължим да правим всичко възможно, за да предоставим на хората навсякъде, включително в Русия, достъп до криптирана комуникация".

"Телеграм" от своя страна заяви, че модераторите на платформата използват ИИ-инструменти, за да наблюдават публичните части на платформата и да премахват милиони злонамерени съобщения всеки ден. 

В Русия обмисляли да блокират „Туитър“

"Телеграм" активно се бори срещу злонамереното използване на платформата си, включително призиви за саботаж, насилие и измама", се казва в изявлението.

Русия от няколко години води спор с чуждестранни технологични платформи относно съдържанието и съхранението на данни. Напрежението се засили след нахлуването на руската армия в Украйна през февруари 2022 г., като критиците твърдят, че Москва се стреми да разшири контрола си върху интернет пространството в страната, отбелязва Ройтерс. 

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Уотсап Русия Блокиране Криптиране Телеграм Интернет контрол Цензура Приложения за съобщения Дигитални права Онлайн сигурност
Последвайте ни

По темата

Тъжна развръзка - открита е мъртва изчезнала в Кюстендил жена

Тъжна развръзка - открита е мъртва изчезнала в Кюстендил жена

Мелания Тръмп ще съди сина на Джо Байдън за $1 млрд.

Мелания Тръмп ще съди сина на Джо Байдън за $1 млрд.

Загадка около изчезването на три от основните фигури в бруталната банда за отвличания

Загадка около изчезването на три от основните фигури в бруталната банда за отвличания "Наглите"

Тръмп пристига с оферта за Кремъл - достъп до ресурси срещу край на войната

Тръмп пристига с оферта за Кремъл - достъп до ресурси срещу край на войната

Предлагат 400 евро линия на бедност у нас

Предлагат 400 евро линия на бедност у нас

pariteni.bg
8 породи кучета, които обичат да плуват

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg
Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц
Ексклузивно

Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц

Преди 16 часа
Рекордни наводнения в столицата на Аляска
Ексклузивно

Рекордни наводнения в столицата на Аляска

Преди 13 часа
САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна
Ексклузивно

САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна

Преди 13 часа
ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна
Ексклузивно

ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна

Преди 12 часа

Виц на деня

– Иванчо, какъв ще станеш, когато пораснеш? – Щастлив!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Внимание, туристи! Мечка броди из парк "Къпинчо" в Троян

Внимание, туристи! Мечка броди из парк "Къпинчо" в Троян

България Преди 26 минути

Ще бъдат предприети всички необходими мерки, въпреки ограничените законовите разпоредби, за гарантиране на безопасността на гражданите

<p>Франкенщайн зайци с ужасяващи шипове превземат САЩ</p>

Франкенщайн зайци с ужасяващи шипове по главите им нахлуват в САЩ - експерти предупреждават да стоите далеч

Свят Преди 33 минути

В социалните мрежи зайците се сравняват със зомбитата от The Last of Us и се спекулира за потенциални експерименти или мутации

<p>Минск обяви маневри с ядрено оръжие преди срещата Тръмп&ndash;Путин</p>

Беларус обяви маневри с ядрено оръжие с Русия преди срещата Доналд Тръмп - Владимир Путин

Свят Преди 1 час

Основните маневри на войските за ученията „Запад-2025“ между Беларус и Русия ще включват използването на системата „Орешник“

Велислава Делчева изслушва кандидатите за заместник-омбудсман

Велислава Делчева изслушва кандидатите за заместник-омбудсман

България Преди 1 час

Радвам се, че има три много силни кандидатури, заяви омбудсманът Велислава Делчева в началото на публичното изслушване

<p>Пхенян отрича да е махал високоговорители по границата с Южна Корея</p>

Северна Корея отрича демонтаж на високоговорители за пропаганда по границата с Южна Корея

Свят Преди 1 час

„Нееднократно сме уточнявали, че не възнамеряваме да подобряваме отношенията си с Южна Корея“

<p>Подиграха се с&nbsp;Джей Ди Ванс с шеговито меме</p>

Активистка група „посреща“ Джей Ди Ванс с подигравателно меме по време на ваканция

Свят Преди 1 час

„Толкова е жалко, че в репортажите за почивката на Джей Ди се ползва това меме с лицето му като голямо плешиво бебе"

Земетресения разлюляха Турция

Земетресения разлюляха Турция

Свят Преди 2 часа

За момента няма данни за пострадали хора и материални щети

Катастрофа взе жертва край Пазарджик

Катастрофа взе жертва край Пазарджик

България Преди 2 часа

Все още няма информация за самоличността на починалия

<p>Семейство беше убито от паднало дърво при проливните дъждове в САЩ</p>

Наводнения парализираха Тенеси: Семейство беше убито от паднало дърво при проливните дъждове

Свят Преди 2 часа

Наводнението наложи спасяването на хора, блокирани в домове, и на пленени от водната стихия автомобили

Каква е ситуацията с бушуващите в страната пожари

Каква е ситуацията с бушуващите в страната пожари

България Преди 2 часа

При 26 от пожарите в страната има преки материални щети

Фатален удар на пътя Поморие - Несебър: Шофьорът хванат, докато прикрива следите си

Фатален удар на пътя Поморие - Несебър: Шофьорът хванат, докато прикрива следите си

България Преди 3 часа

Ще получи ли справедливо наказание водачът, избягал от местопроизшествието

<p>Кадри показват преобръщането на училищен автобус в Тексас</p>

Катастрофа с училищен автобус в Тексас, има ранени деца

Свят Преди 3 часа

В автобуса е имало 42 деца

Брутално нападение в Шумен: Таксиметров шофьор твърди, че е пребит след спор за паркиране

Брутално нападение в Шумен: Таксиметров шофьор твърди, че е пребит след спор за паркиране

България Преди 3 часа

По случая има задържан

Предпразненство е! Кой светец почитаме днес преди Успение Богородично

Предпразненство е! Кой светец почитаме днес преди Успение Богородично

Любопитно Преди 3 часа

Това е и последният ден от Богородичния пост

Внимание, шофьори! Временно ограничение по АМ "Хемус" и АМ "Марица"

Внимание, шофьори! Временно ограничение по АМ "Хемус" и АМ "Марица"

България Преди 4 часа

През почивните дни текущи дейности по магистралата няма да се изпълняват

<p>Откриват вертолетно летище в болница в Кърджали</p>

Откриват вертолетно летище в болница "Д-р Атанас Дафовски" в Кърджали

България Преди 4 часа

Летището ще бъде открито от министъра на здравеопазването Силви Кирилов

Всичко от днес

От мрежата

12 прекрасни породи черни котки, които искате да вземете у дома

dogsandcats.bg

9 екзотични породи котки, които можем да гледаме у дома (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Утре е Голяма Богородица, тази нощ се сбъдват най-силните ни желания

Edna.bg

Скритите мазнини в тялото, които са по-опасни от тези около талията

Edna.bg

Филип Филипов трудно приема раздялата с ЦСКА - предприе нова атака и обясни за Делова

Gong.bg

Битката за Варна: Максим Ковальов срещу Пламен Илиев

Gong.bg

Двама загинали и двама ранени при тежка катастрофа във Видинско

Nova.bg

На какво се дължи „сънната инерция“ и опасна ли е тя

Nova.bg