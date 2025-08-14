Любопитно

Жени ми плащат $5000, за да тествам верността на мъжете им

"Не съм тук, за да съсипвам връзки – просто предоставям доказателства"

14 август 2025, 13:06
Жени ми плащат $5000, за да тествам верността на мъжете им
Източник: Istock

С екси инфлуенсърка замества частните детективи, като се превърна в "истински капан" за изневеряващи мъже, пише New York Post

29-годишната Лана, чиито извивки, финансирани с около 150 хиляди долара, привличат неспирно внимание в социалните мрежи, вече печели, като помага на жени да хванат неверните си партньори.

„Най-красивата жена в света“ разкри изискванията си към мъжете

Със 76 000 последователи, тя се превърна в предпочитан съюзник за жени, които искат доказателства за изневерите на гаджетата си.

„Те се обръщат към мен и ме молят да флиртувам с приятеля им, за да разбера дали той ще изневери,“ казва Лана пред Jam Press. "Много от тях ще го направят. Не съм планирала да се превърна в истински капан за мъже. Но след като няколко момичета онлайн видяха как изглеждам и с какво се занимавам, разбраха, че съм истинско изкушение.“

Ако вашият мъж устоява на вниманието ми, той е наистина верен– а ако не, тогава вече имате своя отговор. Не съм тук, за да съсипвам връзки – просто предоставям доказателства,“ добавя тя.

Мадисън не разкрива всички подробности за услугите си, но слуховете се разпространяват бързо. Според информация на нейни клиентки, тя таксува около 5000 долара, за да тества лоялността на партньор, използвайки социални мрежи или телефонни контакти.

В рамките на часове тя се свързва с мъжа и предоставя доказателства за всеки флирт.

„Понякога всичко, което е нужно, е едно селфи и едно флиртуващо съобщение. Има мъже, които веднага се опитват да организират среща същата вечер. Честно казано е шокиращо колко бързо се поддават,“ споделя тя.

Една жена, която потърсила помощта на Лана, се разплакала, след като видяла снимките на разговора с приятеля ѝ.  „Знаех го, просто ми трябваше доказателство,“ казала тя.

Сърцераздирателно? Определено. Но Лана смята, че е по-добре да знаете със сигурност, че партньорът ви е неверен, отколкото да живеете в неведение.

Тя поддържа всичко строго професионално – без лични срещи и с предварително обсъждане на всяка стъпка с клиентите.

„Изумително е колко много мъже дори не се замислят пред изкушението. Аз не се обръщам към никого сама. Жените идват при мен и честно казано, разбирам ги – и аз бих искала да знам,“ казва тя.

„Някои момичета ми казват: Ако той ми изневери с теб, поне знам, че има вкус — което е някак мило по непряк начин,“ добавя Лана. „Други ми благодарят, че ги спасих от загубата на години от живота им с неверен партньор.“

Източник: New York Post    
Лани Мадисън Изневяра Тест за лоялност Инфлуенсър Социални мрежи Частен детектив Връзки Флирт Доказателства
Последвайте ни

По темата

Обявиха часа на срещата между Путин и Тръмп

Обявиха часа на срещата между Путин и Тръмп

Последните думи на великите - какво казаха преди смъртта

Последните думи на великите - какво казаха преди смъртта

Русия ускорява тестовете на ядрена суперракета „Буревестник“ преди срещата Тръмп - Путин в Аляска

Русия ускорява тестовете на ядрена суперракета „Буревестник“ преди срещата Тръмп - Путин в Аляска

Жени ми плащат $5000, за да тествам верността на мъжете им

Жени ми плащат $5000, за да тествам верността на мъжете им

Увеличават парите в банковите клонове

Увеличават парите в банковите клонове

pariteni.bg
Защо изчезнаха класическите автоматици от повечето автомобили

Защо изчезнаха класическите автоматици от повечето автомобили

carmarket.bg
Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц
Ексклузивно

Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц

Преди 18 часа
Рекордни наводнения в столицата на Аляска
Ексклузивно

Рекордни наводнения в столицата на Аляска

Преди 15 часа
САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна
Ексклузивно

САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна

Преди 15 часа
ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна
Ексклузивно

ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна

Преди 14 часа

Виц на деня

– Иванчо, какъв ще станеш, когато пораснеш? – Щастлив!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Франция праща самолети за потушаване на пожарите в Испания

Франция праща самолети за потушаване на пожарите в Испания

Свят Преди 14 минути

Пожари в Испания отнеха живота на 3 души това лято

16 ранени при украински атаки с дронове в Русия

16 ранени при украински атаки с дронове в Русия

Свят Преди 27 минути

Тeзи нападения бяха извършени един ден преди срещата в Аляска между президентите на САЩ и Русия

Снимката е илюстративна

Авиоексперт коментира инцидента с полета от София, ескортиран от изтребители

България Преди 1 час

Български гражданин сигнализира за пътник със заплаха, Чехия блокира въздушното си пространство, а самолетът е ескортиран от военни изтребители до Лондон

Дете чудо: 10-годишна шахматистка победи гросмайстор и прави рекорд

Дете чудо: 10-годишна шахматистка победи гросмайстор и прави рекорд

Свят Преди 1 час

„Тя е толкова сдържана, скромна и въпреки това невероятно брилянтна в шаха. Лесно би могла да стане световна шампионка за жени"

<p>&quot;Топла прегръдка&quot; между Зеленски и Стармър</p>

Зеленски се срещна със Стармър преди срещата на върха между САЩ и Русия

Свят Преди 2 часа

Очаква се Зеленски и Стармър да обсъдят продължаващата война в Украйна

<p>Какво зодията ви никога няма да признае за грешка</p>

Какво зодията ви никога няма да признае за грешка

Любопитно Преди 2 часа

Всяка зодия има поне едно нещо, за което никога няма да съжалява, вижте кое е вашето

<p>Интерпол продължава да търси&nbsp;&quot;Кокаиновия крал&quot;, докато той лежи в затвор в София&nbsp;</p>

Интерпол продължава да търси Евелин Банев-Брендо, докато той лежи в затвор в София

България Преди 2 часа

Той е осъден на 10 години и 6 месеца затвор при първоначален строг режим

Внимание, туристи! Мечка броди из парк "Къпинчо" в Троян

Внимание, туристи! Мечка броди из парк "Къпинчо" в Троян

България Преди 2 часа

Ще бъдат предприети всички необходими мерки, въпреки ограничените законовите разпоредби, за гарантиране на безопасността на гражданите

<p>Франкенщайн зайци с ужасяващи шипове превземат САЩ</p>

Франкенщайн зайци с ужасяващи шипове по главите им нахлуват в САЩ - експерти предупреждават да стоите далеч

Свят Преди 2 часа

В социалните мрежи зайците се сравняват със зомбитата от The Last of Us и се спекулира за потенциални експерименти или мутации

Русия се опитва да блокира WhatsApp

Русия се опитва да блокира WhatsApp

Свят Преди 2 часа

Русия от няколко години води спор с чуждестранни технологични платформи относно съдържанието и съхранението на данни

Българка загина в Атина след сблъсък с пожарен камион

Българка загина в Атина след сблъсък с пожарен камион

Свят Преди 3 часа

Жената е била транспортирана към болнично заведение в Атина, но е починала скоро след пристигането си там

Смъртоносен пътен инцидент край Видин с две жертви

Смъртоносен пътен инцидент край Видин с две жертви

България Преди 3 часа

Двамата пътници от задната седалка – на 20 и 34 години, са настанени в реанимацията на болницата във Видин

МЗ спира износа на жизненоважен лекарствен продукт

МЗ спира износа на жизненоважен лекарствен продукт

България Преди 3 часа

Целта на тази мярка е всяка налична опаковка да остане за българските пациенти и терапията им да не бъде прекъсвана

Тръмп пристига с оферта за Кремъл - достъп до ресурси срещу край на войната

Тръмп пристига с оферта за Кремъл - достъп до ресурси срещу край на войната

Свят Преди 3 часа

Как западните медии коментират предстоящата среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска за мир в Украйна

<p>Минск обяви маневри с ядрено оръжие преди срещата Тръмп&ndash;Путин</p>

Беларус обяви маневри с ядрено оръжие с Русия преди срещата Доналд Тръмп - Владимир Путин

Свят Преди 3 часа

Основните маневри на войските за ученията „Запад-2025“ между Беларус и Русия ще включват използването на системата „Орешник“

Велислава Делчева изслушва кандидатите за заместник-омбудсман

Велислава Делчева изслушва кандидатите за заместник-омбудсман

България Преди 3 часа

Радвам се, че има три много силни кандидатури, заяви омбудсманът Велислава Делчева в началото на публичното изслушване

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които гонят мишки и други домашни вредители

dogsandcats.bg

9 екзотични породи котки, които можем да гледаме у дома (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Утре е Голяма Богородица, тази нощ се сбъдват най-силните ни желания

Edna.bg

Защо жените полудяха по спининга?

Edna.bg

Гашпер Търдин за мисията на Левски в Баку

Gong.bg

Челси със страхотен жест към семейството на Жота

Gong.bg

Обявиха часа на срещата между Путин и Тръмп

Nova.bg

Мечка се появи в парк в Троян

Nova.bg