България

Нападение над полицаи, пиян шофьор рани двама в Банско

24-годишният мъж е задържан

14 август 2025, 12:28
Нападение над полицаи, пиян шофьор рани двама в Банско
Източник: Istock

Д вама полицейски служители са пострадали в Банско при проверка на автомобил, управляван от чуждестранен гражданин, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Случаят е от тази нощ. Двайсет минути след полунощ на ул. „Глазне“ в Банско, от полицейски служители на Районно управление – Банско е подаден сигнал със стоп палка за спиране и извършване на проверка към лек автомобил, управляван от 24-годишен чужд гражданин. Водачът на автомобила не се подчинил, продължил е движението си и е блъснал единия от полицейските служители, който е получил наранявания на левия крак и лявата ръка. 

Два пъти за два дни хванаха шофьор, употребил алкохол

От органите на реда са предприети незабавни действия и автомобилът е спрян на същата улица, но при опит да бъде задържан водачът е оказал съпротива и е контузил в областта на ръката втория полицейски служител, съобщават още от ОД на МВР – Благоевград. 

24-годишният мъж е задържан до 24 часа. Направена му е проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отчела наличие на 1,76 промила. По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление, допълват от полицията в Благоевград. 

Източник: БТА,  Десислава Велкова    
Банско Пострадали полицаи Пиян шофьор Нападение над полицаи Съпротива при арест Задържане Досъдебно производство Чужд гражданин
Последвайте ни

По темата

Тъжна развръзка - открита е мъртва изчезнала в Кюстендил жена

Тъжна развръзка - открита е мъртва изчезнала в Кюстендил жена

Русия ускорява тестовете на ядрена суперракета „Буревестник“ преди срещата Тръмп - Путин в Аляска

Русия ускорява тестовете на ядрена суперракета „Буревестник“ преди срещата Тръмп - Путин в Аляска

Авиоексперт коментира инцидента с полета от София, ескортиран от изтребители

Авиоексперт коментира инцидента с полета от София, ескортиран от изтребители

Какво зодията ви никога няма да признае за грешка

Какво зодията ви никога няма да признае за грешка

Увеличават парите в банковите клонове

Увеличават парите в банковите клонове

pariteni.bg
Защо изчезнаха класическите автоматици от повечето автомобили

Защо изчезнаха класическите автоматици от повечето автомобили

carmarket.bg
Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц
Ексклузивно

Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц

Преди 17 часа
Рекордни наводнения в столицата на Аляска
Ексклузивно

Рекордни наводнения в столицата на Аляска

Преди 14 часа
САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна
Ексклузивно

САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна

Преди 14 часа
ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна
Ексклузивно

ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна

Преди 14 часа

Виц на деня

– Иванчо, какъв ще станеш, когато пораснеш? – Щастлив!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Надеждите за мир в Украйна избледняват, според германци

Надеждите за мир в Украйна избледняват, според германци

Свят Преди 18 минути

Само 14 на сто от респондентите смятат, че Путин има искрен интерес от сключването на трайно примирие

Дете чудо: 10-годишна шахматистка победи гросмайстор и прави рекорд

Дете чудо: 10-годишна шахматистка победи гросмайстор и прави рекорд

Свят Преди 53 минути

„Тя е толкова сдържана, скромна и въпреки това невероятно брилянтна в шаха. Лесно би могла да стане световна шампионка за жени"

Внимание, туристи! Мечка броди из парк "Къпинчо" в Троян

Внимание, туристи! Мечка броди из парк "Къпинчо" в Троян

България Преди 1 час

Ще бъдат предприети всички необходими мерки, въпреки ограничените законовите разпоредби, за гарантиране на безопасността на гражданите

<p>Франкенщайн зайци с ужасяващи шипове превземат САЩ</p>

Франкенщайн зайци с ужасяващи шипове по главите им нахлуват в САЩ - експерти предупреждават да стоите далеч

Свят Преди 2 часа

В социалните мрежи зайците се сравняват със зомбитата от The Last of Us и се спекулира за потенциални експерименти или мутации

Русия се опитва да блокира WhatsApp

Русия се опитва да блокира WhatsApp

Свят Преди 2 часа

Русия от няколко години води спор с чуждестранни технологични платформи относно съдържанието и съхранението на данни

Българка загина в Атина след сблъсък с пожарен камион

Българка загина в Атина след сблъсък с пожарен камион

Свят Преди 2 часа

Жената е била транспортирана към болнично заведение в Атина, но е починала скоро след пристигането си там

Смъртоносен пътен инцидент край Видин с две жертви

Смъртоносен пътен инцидент край Видин с две жертви

България Преди 2 часа

Двамата пътници от задната седалка – на 20 и 34 години, са настанени в реанимацията на болницата във Видин

МЗ спира износа на жизненоважен лекарствен продукт

МЗ спира износа на жизненоважен лекарствен продукт

България Преди 2 часа

Целта на тази мярка е всяка налична опаковка да остане за българските пациенти и терапията им да не бъде прекъсвана

Тръмп пристига с оферта за Кремъл - достъп до ресурси срещу край на войната

Тръмп пристига с оферта за Кремъл - достъп до ресурси срещу край на войната

Свят Преди 2 часа

Как западните медии коментират предстоящата среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска за мир в Украйна

<p>Минск обяви маневри с ядрено оръжие преди срещата Тръмп&ndash;Путин</p>

Беларус обяви маневри с ядрено оръжие с Русия преди срещата Доналд Тръмп - Владимир Путин

Свят Преди 2 часа

Основните маневри на войските за ученията „Запад-2025“ между Беларус и Русия ще включват използването на системата „Орешник“

Велислава Делчева изслушва кандидатите за заместник-омбудсман

Велислава Делчева изслушва кандидатите за заместник-омбудсман

България Преди 2 часа

Радвам се, че има три много силни кандидатури, заяви омбудсманът Велислава Делчева в началото на публичното изслушване

<p>Пхенян отрича да е махал високоговорители по границата с Южна Корея</p>

Северна Корея отрича демонтаж на високоговорители за пропаганда по границата с Южна Корея

Свят Преди 2 часа

„Нееднократно сме уточнявали, че не възнамеряваме да подобряваме отношенията си с Южна Корея“

Пожар в рафинерия във Волгоград след атака с дронове

Пожар в рафинерия във Волгоград след атака с дронове

Свят Преди 3 часа

Засега няма коментар от собственика на рафинерията

<p>Подиграха се с&nbsp;Джей Ди Ванс с шеговито меме</p>

Активистка група „посреща“ Джей Ди Ванс с подигравателно меме по време на ваканция

Свят Преди 3 часа

„Толкова е жалко, че в репортажите за почивката на Джей Ди се ползва това меме с лицето му като голямо плешиво бебе"

Земетресения разлюляха Турция

Земетресения разлюляха Турция

Свят Преди 3 часа

За момента няма данни за пострадали хора и материални щети

<p>Мелания Тръмп ще съди сина на Джо Байдън за $1 млрд.</p>

Мелания Тръмп ще съди сина на Джо Байдън за $1 млрд.

Свят Преди 3 часа

Причината са „неверни, клеветнически, пренебрежителни и провокативни твърдения“, че сексуалният престъпник Джефри Епстийн е „запознал Мелания с президента Доналд Тръмп“

Всичко от днес

От мрежата

9 екзотични породи котки, които можем да гледаме у дома (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Утре е Голяма Богородица, тази нощ се сбъдват най-силните ни желания

Edna.bg

Всичко, което научихме за жените от "Диви и красиви" (СНИМКИ)

Edna.bg

Гашпер Търдин за мисията на Левски в Баку

Gong.bg

Челси със страхотен жест към семейството на Жота

Gong.bg

Мечка се появи в парк в Троян

Nova.bg

Двама загинали и двама ранени при тежка катастрофа във Видинско

Nova.bg