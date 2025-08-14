Пожар в рафинерия във Волгоград след атака с дронове

П аднали отломки от украински дронове са предизвикали пожар в петролна рафинерия във Волгоград, предаде Ройтерс, като цитира изявление на губернатора Андрей Бочаров.
“Пожарникарите започнаха бързо да гасят пламъците. По предварителни данни няма пострадали”, заяви той в “Телеграм”.
🚨BREAKING🚨:UKRAINIAN DRONE DEBRIS IGNITES FIRE AT VOLGOGRAD REFINERY— The_Independent (@TheIndeWire) August 14, 2025
drone debris from Ukraine sparked a fire and oil spill at the Lukoil Volgograd refinery. Firefighters quickly contained the blaze—no casualties reported yet. Russian air defenses intercepted approx 44 drones. pic.twitter.com/Q4Y4EMJVUJ
Засега няма коментар от собственика на рафинерията “Лукойл”.
Руското министерство на отбраната заяви, че силите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 44 украински дрона през нощта, включително 9 - над Волгоград.
2/— Lew Anno Support#Israel #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) August 14, 2025
Preliminarily, there were several hits on the long-suffering Lukoil refinery.
Volgograd.
"As a result of falling debris, oil products spilled and caught fire at the Volgograd Oil Refinery. Firefighters quickly began extinguishing the fire."
Preliminary information indicates… pic.twitter.com/ll6pefgF6E
Според агенция УНИАН нападението на украинските дронове е наложило и затваряне на волгоградското летище. Украинските безпилотни летателни апарати атакуват цели във Волгоград за втора поредна нощ.
Рафинерията вече беше подлагана на нападения с дронове два пъти, на 31 януари и на 3 февруари тази година, след което беше прекратила работата си, припомня УНИАН.