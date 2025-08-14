Северна Корея отрича демонтаж на високоговорители за пропаганда по границата с Южна Корея

С естрата на севернокорейския лидер Ким Чен Ун отхвърли твърденията на Южна Корея, че Пхенян е премахнал част от високоговорителите за пропаганда по границата, пише BBC.

„Северна Корея никога не е махала високоговорителите и няма никакво намерение да го прави“, заяви Ким Йо Чон в изявление, разпространено в четвъртък от държавната агенция KCNA.

„Нееднократно сме уточнявали, че не възнамеряваме да подобряваме отношенията си с Южна Корея“, подчерта тя, като допълни, че тази позиция „в бъдеще ще бъде записана в нашата конституция“.

По-рано тази седмица южнокорейските военни обявиха, че Пхенян е демонтирал част от високоговорителите си по границата – дни след като Сеул направи същото. Ким, която е заместник-директор на отдела за пропаганда на Северна Корея, нарече твърденията на южнокорейската страна „неоснователни предположения, целящи да отклонят вниманието“.

Освен пропагандни съобщения, южнокорейските излъчвания често включват и K-pop музика, докато Северът отвръща с тревожни звуци, например животински викове. Жители от южната страна на границата неведнъж са се оплаквали, че шумът – понякога посред нощ – нарушава живота им.

В Пхенян смятат радиопредаванията на Сеул за акт на враждебност и в миналото са отправяли заплахи, че ще унищожат високоговорителите.

Южна Корея възобнови излъчванията през юни 2024 г. след шестгодишна пауза. Това стана по времето на президента Юн Сук Йеол, който зае по-твърда позиция спрямо Севера. Решението беше взето, след като Пхенян започна да изпраща към южната страна балони, пълни с боклук – част от ескалацията на напрежението.

С идването на новия президент Ли Дже Миунг, който водеше кампания за подобряване на връзките между двете Кореи, в Сеул направиха опит за сближаване. Излъчванията по демилитаризираната зона бяха спрени скоро след встъпването му в длъжност – според военните с цел „възстановяване на доверието“ и „постигане на мир на Корейския полуостров“.

Въпреки тези жестове, отношенията остават напрегнати. По-рано тази седмица Пхенян предупреди за „решителни контрамерки“ в отговор на предстоящите съвместни военни учения на Южна Корея и САЩ.

