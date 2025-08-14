Внимание, туристи! Мечка броди из парк "Къпинчо" в Троян

М ечката е забелязана от граждани в района на парк „Капинчо“в Троян, по стълбите, водещи до парк-хотела, съобщиха във фейсбук страницата си от Община Троян.

Кметът на Троян Донка Михайлова незабавно е уведомила началника на Районното полицейско управление в Троян Ивайло Славков и директора на Държавно горско стопанство – Троян инж. Красимир Цанин. Информирана е и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), посочват от администрацията.

Жена постарада при инцидент в зоопарка в Стара Загора

Ще бъдат предприети всички необходими мерки, въпреки ограничените законовите разпоредби, за гарантиране на безопасността на гражданите.

Общинската администрация информира, че продължават да постъпват сигнали за забелязана мечка и в района на с. Терзийско.

От Общината призовават гражданите да се движат с повишено внимание в посочените райони, да не се приближават до животното при евентуална среща и незабавно да подадат сигнал на тел. 112 с точно местоположение.