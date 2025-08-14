Свят

Земетресения разлюляха Турция

За момента няма данни за пострадали хора и материални щети

14 август 2025, 09:34
Земетресения разлюляха Турция
Източник: iStock

Т рус с магнитуд 4,3 по Рихтер е регистриран снощи в 20:39 ч. местно време във водите на Егейско море, близо до югозападния турски окръг Мугла, а в 22:28 ч. в друг окръг в Западна Турция, Балъкесир, е регистрирано земетресение с магнитуд 4 по Рихтер, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД). 

Епицентърът на земетресението в Егейско море е било на около 60 километра от пристанищния град Датча в Югозападна Турция и е било на дълбочина 56,8 километра. 

Трусът, който е регистриран близо до град Съндъргъ в окръг Балъкесир, е бил на дълбочина 10 километра, и е част от стотиците вторични трусове, които продължават да засягат района след земетресението от 6,1 по Рихтер тази неделя, при което загина един човек, а близо 30 други бяха ранени. 

За момента няма данни за пострадали хора и материални щети вследствие на двете земетресения. 

Източник: БТА, Кристиан Стратев    
земетресение Турция Рихтер Егейско море Мугла Балъкесир АФАД вторични трусове магнитуд Западна Турция
Последвайте ни

По темата

Фатален удар на пътя Поморие - Несебър: Шофьорът хванат, докато прикрива следите си

Фатален удар на пътя Поморие - Несебър: Шофьорът хванат, докато прикрива следите си

Мелания Тръмп ще съди сина на Джо Байдън за $1 млрд.

Мелания Тръмп ще съди сина на Джо Байдън за $1 млрд.

Катастрофа взе жертва край Пазарджик

Катастрофа взе жертва край Пазарджик

Земетресения разлюляха Турция

Земетресения разлюляха Турция

Предлагат 400 евро линия на бедност у нас

Предлагат 400 евро линия на бедност у нас

pariteni.bg
Koenigsegg напляска EV хиперколите с нов Absolutен рекорд

Koenigsegg напляска EV хиперколите с нов Absolutен рекорд

carmarket.bg
Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц
Ексклузивно

Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц

Преди 14 часа
Рекордни наводнения в столицата на Аляска
Ексклузивно

Рекордни наводнения в столицата на Аляска

Преди 11 часа
САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна
Ексклузивно

САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна

Преди 11 часа
ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна
Ексклузивно

ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна

Преди 11 часа

Виц на деня

– Иванчо, какъв ще станеш, когато пораснеш? – Щастлив!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Русия: Унищожихме заводи за ракети в Украйна

Русия: Унищожихме заводи за ракети в Украйна

Свят Преди 34 минути

Едновременно с това са били унищожени комплексите за противовъздушна отбрана, разположени за охрана на тези обекти

<p>Семейство беше убито от паднало дърво при проливните дъждове в САЩ</p>

Наводнения парализираха Тенеси: Семейство беше убито от паднало дърво при проливните дъждове

Свят Преди 58 минути

Наводнението наложи спасяването на хора, блокирани в домове, и на пленени от водната стихия автомобили

<p>Кадри показват преобръщането на училищен автобус в Тексас</p>

Катастрофа с училищен автобус в Тексас, има ранени деца

Свят Преди 1 час

В автобуса е имало 42 деца

Брутално нападение в Шумен: Таксиметров шофьор твърди, че е пребит след спор за паркиране

Брутално нападение в Шумен: Таксиметров шофьор твърди, че е пребит след спор за паркиране

България Преди 1 час

По случая има задържан

Предпразненство е! Кой светец почитаме днес преди Успение Богородично

Предпразненство е! Кой светец почитаме днес преди Успение Богородично

Любопитно Преди 2 часа

Това е и последният ден от Богородичния пост

Парижки град отмени прожекция на Барби заради заплахи

Парижки град отмени прожекция на Барби заради заплахи

Свят Преди 2 часа

Френският министър на културатаизрази съжаление в публикация в платформата "Екс" за "сериозен удар, лишаващ семейства и деца от културна дейност"

<p>Жена прогони щъркели с дрон, полицията я разследва</p>

Жена прогони щъркели с дрон, полицията в Германия я разследва

Свят Преди 2 часа

Властите са започнали разследване за възможно нарушение на Федералния закон за опазване на природата

<p>Този план ще бъде осъществен, тъй като е &quot;последният пирон в ковчега&quot;</p>

"Смъртоносен удар": Израелски министър утвърди нов план за Западния бряг

Свят Преди 2 часа

"Планът ще погребе идеята за палестинска държава", каза министърът

Внимание, шофьори! Временно ограничение по АМ "Хемус" и АМ "Марица"

Внимание, шофьори! Временно ограничение по АМ "Хемус" и АМ "Марица"

България Преди 3 часа

През почивните дни текущи дейности по магистралата няма да се изпълняват

<p>Откриват вертолетно летище в болница в Кърджали</p>

Откриват вертолетно летище в болница "Д-р Атанас Дафовски" в Кърджали

България Преди 3 часа

Летището ще бъде открито от министъра на здравеопазването Силви Кирилов

Може ли Украйна да бъде принудена да се откаже от територии?

Може ли Украйна да бъде принудена да се откаже от територии?

Свят Преди 3 часа

Още през април американският президент Доналд Тръмп обяви, че с Русия до голяма степен имат единодушие за постигане на мирно споразумение

Тревожен ръст на насилствените връзки сред тийнейджърите

Тревожен ръст на насилствените връзки сред тийнейджърите

Свят Преди 3 часа

Внимание! Тази статия съдържа препратки към задушаване, манипулативен контрол и домашно насилие

Как Путин кара ученици да разработват дронове

Как Путин кара ученици да разработват дронове

Свят Преди 3 часа

Разследванията на независими журналисти сочат, че руски ученици се използват за разработката и производството на дронове

Ледниците се топят, вулканите се будят: Как климатичните промени може да предизвикат експлозивни изригвания по света

Ледниците се топят, вулканите се будят: Как климатичните промени може да предизвикат експлозивни изригвания по света

Любопитно Преди 3 часа

Това е заключението на проучване на шест вулкана в чилийските Анди

Убийство в Газа: Защо замлъкна гласът на Анас ал Шариф

Убийство в Газа: Защо замлъкна гласът на Анас ал Шариф

Свят Преди 3 часа

През юли ООН заяви, че е дълбокo загрижена зa Анас ал Шариф, "последния оцелял журналист от "Ал Джазира" в Северна Газа"

Цар Борис III

14.08: Напрежение в сърцето на Райха: Когато Борис III каза „не“ на Хитлер

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Всичко от днес

От мрежата

9 екзотични породи котки, които можем да гледаме у дома (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които гонят мишки и други домашни вредители

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Племенникът на крал Чарлз се сгоди

Edna.bg

Южно или Северно Черноморие

Edna.bg

Мадански: Назначението на Величков е правилно, но ще го заболи главата

Gong.bg

Около 6000 ще подкрепят Сабах срещу Левски

Gong.bg

Тежка катастрофа взе жертва край Пазарджик

Nova.bg

На какво се дължи „сънната инерция“ и опасна ли е тя

Nova.bg