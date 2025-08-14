Последните думи на великите - какво казаха преди смъртта

П оследните думи на човек на смъртния му одър често са изключително лични и могат да разкриват най-дълбоките му мисли и чувства. Те могат да бъдат израз на любов към близките, съжаление за направеното или прошка за себе си и другите.

Понякога тези думи са тихи и съзерцателни, друг път – силни и категорични.

Те оставят трайна следа в спомените на близките и понякога вдъхновяват хората да преосмислят живота си. В тях се съдържа едновременно край и смисъл, резюмиращ целия житейски път на човека.

Някога замисляли ли сте се какви са били последните думи на най-могъщите и влиятелни хора в историята?

Какви са били последните мисли, които са им минали през ума през последните им няколко мига на Земята?

Много от тези фрази са се вкоренили в популярната култура чрез биографиите, социалните мрежи и медиите. Нашата галерия е вашият шанс да разберете какви са те.