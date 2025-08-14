Свят

Българка загина в Атина след сблъсък с пожарен камион

Жената е била транспортирана към болнично заведение в Атина, но е починала скоро след пристигането си там

14 август 2025, 10:45
Източник: БГНЕС

Б ългарка на 61 години е загинала от раните си, след като управляваният от нея автомобил се е сблъскал с пожарен камион в Кератеа, южно от гръцката столица Атина, съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини".

Инцидентът е станал в сряда следобяд. Жената е била транспортирана към болнично заведение в Атина, но е починала скоро след пристигането си там.

Двама пожарникари, които са се намирали в камиона при сблъсъка, са пострадали леко и са били транспортирани към друго болнично заведение.

От гръцката полиция съобщиха, че шофьорът на пожарния камион е бил арестуван и по-късно освободен по заповед на прокурор.

Източник: БТА, Магдалена Димитрова    
Катастрофа Гърция Атина Загинала Българка Пожарен камион Пътен инцидент Пострадали Кератеа Арест
