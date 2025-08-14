България

МЗ спира износа на жизненоважен лекарствен продукт

Целта на тази мярка е всяка налична опаковка да остане за българските пациенти и терапията им да не бъде прекъсвана

14 август 2025, 10:36
МЗ спира износа на жизненоважен лекарствен продукт
Източник: iStock

М инистърът на здравеопазването издаде заповед за забрана на износа на лекарствен продукт за заместващо лечение при хронична бъбречна недостатъчност, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването (МЗ). Целта е да се гарантира терапията на българските пациенти и достъпът им до непрекъснато лечение.

Заповедта е със срок шест месеца до 15 февруари 2026 г. и касае лекарствения продукт NeoRecormon с международно непатентно наименование Erythropoietin (Epoetin bеta). 

35 жизненоважни лекарства пак у нас от април

Лекарството представлява инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка, който се прилага от един до три пъти седмично при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, включително терминален стадий, съобщават още от МЗ.

От министерството информират още, че решението е повлияно от анализ на наличностите, потреблението и на официалните уведомления на притежателя на разрешението за употреба за временно преустановяване на продажбите и забавени доставки.

Министерството ще нотифицира заповедта по реда на Директива (ЕС) 2015/1535, като при необходимост ще използва предвидената процедура по спешни причини, за да осигури незабавно действие. 

Протест рещу мораториума за новите лекарства (ВИДЕО)

Целта на тази мярка е всяка налична опаковка да остане за българските пациенти и терапията им да не бъде прекъсвана, съобщават още от министерството.

По-рано тази седмица в Министерството на здравеопазването бе представено ново мобилно приложение MedicinePrice, което ще предоставя на гражданите достъп до актуална информация за цените на лекарствата в България.

Източник: БТА, Петра Куртева    
Лекарства Забрана за износ Министерство на здравеопазването Хронична бъбречна недостатъчност Пациенти Терапия NeoRecormon Достъп до лечение Здравеопазване Недостиг на лекарства
