Франция праща самолети за потушаване на пожарите в Испания

Пожар в рафинерия във Волгоград след атака с дронове

Тръмп пристига с оферта за Кремъл - достъп до ресурси срещу край на войната

Зеленски се срещна със Стармър преди срещата на върха между САЩ и Русия

Обявиха часа на срещата между Путин и Тръмп

Ф ранция изпраща в Испания два самолета "Канадеър" и един самолет за координация, за да помогне за овладяването на горските пожари, които опустошават страната, обяви френският министър на вътрешните работи Брюно Рьотайо, цитиран от Франс прес.

Това е отговор на призива за помощ, отправен от Мадрид към ЕС посочи днес в "Екс" Рьотайо. Той уточни, че самолетите ще излетят още днес от база на Гражданската защита. Очаква се мисията им да "продължи два дни".

Touchée par de nombreux et violents feux de forêts, l’Espagne a fait appel à la solidarité européenne grâce au mécanisme de protection civile de l’Union.

La France a répondu favorablement à cette demande. Des ce matin, 2 Canadairs et un avion de coordination décolleront de la… pic.twitter.com/767YRmBH2F — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) August 14, 2025

Снощи испанският министър на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка поиска помощ от ЕС и изпращането на два самолета "Канадеър", като посочи, че в страната му има общо единадесет пожара от ниво 2 (по четиристепенна скала). Тревогата от ниво 2 предполага разполагането на допълнителен персонал, по-специално военни, както и оборудване за борба с пожарите.

Пожари в Испания отнеха живота на 3 души това лято.