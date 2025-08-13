Рекордни наводнения в столицата на Аляска

Ж ители в столицата на американския щат Аляска - град Джуно, днес с тревога наблюдаваха как рекордно големите наводнения, причинени от дъждове и от топенето на близкия ледник Менденхол, започват да заливат улиците и дворовете на къщите им, предаде "Асошиейтед прес".

В резултат на дъждовете и топенето на ледника близката река, която също носи името Менденхол, започна да прелива.

Гражданите на Джуно, чиито домове се намират в зоната на наводнението, бяха предупредени да се евакуират, след като вчера по отвесната стена в края на ледника започна да се стича вода. Тази сутрин градските власти съобщиха, че водата е проникнала под новоизградените диги, които трябва да защитават къщите по брега на реката. Въпреки това в района няма данни за сериозни щети.

Снежната отдалечена военна база, където Тръмп ще посрещне Путин

Ледникът Менденхол се намира на около 19 км от Джуно, където живеят близо 30 000 души, и е популярна туристическа атракция поради лесния достъп по пешеходни пътеки.

Къщите в покрайнините на столицата на щата Аляска се намират на няколко километра от езерото Менденхол, а много от тях са построени по поречието на реката.

В 6 ч. сутринта местно време реката започна да прелива и надхвърли миналогодишното рекордно ниво от близо 5 метра.

Много шум за нищо - срещата в Аляска

От 2011 г. в района ежегодно има наводнения, а през последните няколко години прииждащата вода заля стотици къщи.

Тази година спасителните служби изградиха временни диги, надявайки се, че по този начин ще предпазят няколкостотин жилища в района.