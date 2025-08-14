България

Велислава Делчева изслушва кандидатите за заместник-омбудсман

Радвам се, че има три много силни кандидатури, заяви омбудсманът Велислава Делчева в началото на публичното изслушване

14 август 2025, 10:25
Източник: NOVA

О мбудсманът Велислава Делчева организира днес изслушване на номинираните кандидати за заместник-омбудсман, според съобщение на официалната интернет страница на институцията. В него се уточнява, че в условията на публичност и прозрачност изслушването се излъчва в реално време в YouTube и на сайта на омбудсмана.

Номинирани са три дами - Мария Филипова, Марина Кисьова де Хеус и Деница Димитрова.

Надявам се, че ще има и много силен женски екип в институцията на омбудсмана, изрази очакване Делчева. Тя посочи, че изборът на журито няма да бъде лесен. Сигурна съм, че ще има състезателност и обмяна на идеи, добави омбудсманът.

Изслушването  се провежда по азбучен ред на собствените имена, разясни още Делчева. Резултатът от оценяването ще бъде публикуван утре, а в понеделник омбудсманът има намерение да изпрати на Народното събрание предложението за кандидата с най-висока оценка. 

Мария Филипова е предложение на Българска национална асоциация „Активни потребители“. Марина Кисьова де Хеус е предложена от Фондация „Екатерина Каравелова“. Деница Димитрова е предложение на Национална мрежа за децата.

Велислава Делчева бе избрана за омбудсман от парламента на 18 юли 2025 г.

През септември предстои омбудсманът да представи одобрения кандидат в ресорната Комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество, след което той трябва да бъде гласуван и в пленарна зала, се припомня в съобщението.

Източник: БТА, Борислава Бибиновска    
Омбудсман Велислава Делчева Заместник-омбудсман Изслушване Кандидати Публичност Народно събрание НПО Гражданско общество Избор
