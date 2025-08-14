Свят

Франкенщайн зайци с ужасяващи шипове по главите им нахлуват в САЩ - експерти предупреждават да стоите далеч

В социалните мрежи зайците се сравняват със зомбитата от The Last of Us и се спекулира за потенциални експерименти или мутации

14 август 2025, 11:01
Франкенщайн зайци с ужасяващи шипове по главите им нахлуват в САЩ - експерти предупреждават да стоите далеч
Източник: Istock

З айци Франкенщайн с ужасяващи черни шипове, растящи от главите им, се появиха в САЩ и експерти предупреждават хората да стоят далеч от тях, пише New York Post. В социалните мрежи зайците се сравняват със зомбитата от The Last of Us и се спекулира за потенциални експерименти или мутации, заради които животните изглеждат по този зловещ начин.

Тези така наречени „Франкензайци“ са засичани неведнъж във Форт Колинс, щата Колорадо. Местната жителка Сюзън Мансфийлд разказа пред 9News, че е видяла заек с „черни пера или клечки за зъби, стърчащи навсякъде около устата му“.

„Мислех, че ще умре през зимата, но не стана така — върна се и втората година, а израстъците бяха още по-големи“, казва тя. Друг свидетел описва животното като „покрито с нещо като краста по лицето“.

Странните черни израстъци не са признак на зомби вирус, мутация или демонично присъствие - всъщност е заболяване, познато като папилома вирус на заешка памучна опашка (CRPV), или вирус на Шоуп. Той причинява образуването на тумори около главата на животното.

Вирусът се предава чрез ухапвания от паразити като кърлежи и бълхи, обяснява Pet MD

„Обикновено зайците се заразяват през топлите летни месеци, когато насекомите пренасят заболяването с ухапване“, казва говорителката на Colorado Parks and Wildlife Кара Ван Хуз.

Макар последните случаи да са в Колорадо, болестта се среща най-често в щатите от Средния Запад. През 2013 г. жител на Минесота предизвика сензация, след като качи видео на заек в двора си и го нарече „Франкенщайн зайче“.

Във връзка със зачестилите наблюдения на CRPV специалисти по дивата природа предупреждават хората да не доближават и да не се опитват да улавят заразените животни. За щастие, вирусът се предава само между зайци и не е известно да засяга хора или други домашни любимци, така че не се смята за опасен за общественото здраве, уточняват от Colorado Parks and Wildlife.

За самите зайци обаче последствията могат да са тежки. Понякога израстъците изчезват от само себе си, но в други случаи нарастват толкова, че пречат на животното да се храни, което може да доведе до смърт от глад, пише Daily Mail.

Заболяването протича по-тежко при домашните зайци, като най-големият риск е развитието на плоскоклетъчен карцином — сериозна и често фатална форма на рак на кожата. Поради това експертите съветват дивите зайци да се държат на разстояние от домашните любимци.

Ако заек се зарази, ветеринар може да премахне израстъците хирургически, преди да се превърнат в злокачествени тумори. За съжаление, към момента няма известно лечение за CRPV.

Източник: New York Post    
