Тъжна развръзка - открита е мъртва изчезнала в Кюстендил жена

О ткриха мъртва изчезнала жена в Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Снощи в местността Дервен в землището на село Вратца доброволци са намерили тялото на изчезналата Соня.
Жената беше в неизвестност от 6 август, когато напуснала Дома за възрастни хора с ментални проблеми в селото и обявена за издирване.
Откриха мъртви две жени в Кюстендил
Дежурна оперативна група е извършила оглед на място, следи от насилие не са открити. Трупът, който не е във видима фаза на разложение, е закаран за аутопсия в кюстендилската болница.
Досъдебно производство е образувано по случая в Районно управление - Кюстендил, уведомена е прокуратурата.