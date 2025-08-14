Тъжна развръзка - открита е мъртва изчезнала в Кюстендил жена

О ткриха мъртва изчезнала жена в Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Снощи в местността Дервен в землището на село Вратца доброволци са намерили тялото на изчезналата Соня.

Жената беше в неизвестност от 6 август, когато напуснала Дома за възрастни хора с ментални проблеми в селото и обявена за издирване.

Дежурна оперативна група е извършила оглед на място, следи от насилие не са открити. Трупът, който не е във видима фаза на разложение, е закаран за аутопсия в кюстендилската болница.

Досъдебно производство е образувано по случая в Районно управление - Кюстендил, уведомена е прокуратурата.