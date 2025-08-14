16 ранени при украински атаки с дронове в Русия

Ш естнадесет души бяха ранени при украински атаки с дронове в два южни руски града - Белгород и Ростов на Дон, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти.

Тeзи нападения бяха извършени един ден преди срещата в Аляска между президентите на САЩ и Русия, Доналд Тръмп и Владимир Путин, за войната в Украйна. Тръмп се опитва да сложи край на конфликта, който продължава вече близо три години и половина, отбелязва Ройтерс.

Тринадесет души бяха ранени, двама от тях - тежко, след като дрон удари жилищeн блок в Ростов на Дон, съобщи губернаторът на едноименната област.

At least 13 people were injured in a Ukrainian drone attack on the city of Rostov-on-Don in southern Russia on Thursday morning, according to local officials.



Read more: https://t.co/crJO2o95RT pic.twitter.com/CyfXMH8R2o — The Moscow Times (@MoscowTimes) August 14, 2025

По-рано бе съобщено за трима ранени цивилни в Белгород близо до границата с Украйна. Губернаторът на областта публикува видеозапис, на който дрон поразява кола в центъра на града.

Отломки от руски безпилотни летателни апарати предизвикаха пожар в петролна рафинерия във Волгоград, каза тази сутрин губернаторът на едноименната област.

Засега няма коментар от страна на Украйна.