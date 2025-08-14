Свят

16 ранени при украински атаки с дронове в Русия

Тeзи нападения бяха извършени един ден преди срещата в Аляска между президентите на САЩ и Русия

14 август 2025, 13:22
Източник: БТА

Ш естнадесет души бяха ранени при украински атаки с дронове в два южни руски града - Белгород и Ростов на Дон, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти.

Тeзи нападения бяха извършени един ден преди срещата в Аляска между президентите на САЩ и Русия, Доналд Тръмп и Владимир Путин, за войната в Украйна. Тръмп се опитва да сложи край на конфликта, който продължава вече близо три години и половина, отбелязва Ройтерс.

Тринадесет души бяха ранени, двама от тях - тежко, след като дрон удари жилищeн блок в Ростов на Дон, съобщи  губернаторът на едноименната област.

По-рано бе съобщено за трима ранени цивилни в Белгород близо до границата с Украйна. Губернаторът на областта публикува видеозапис, на който дрон поразява кола в центъра на града.

Отломки от руски безпилотни летателни апарати предизвикаха пожар в петролна рафинерия във Волгоград, каза тази сутрин губернаторът на едноименната област. 

Засега няма коментар от страна на Украйна.

Източник: БТА, Николай Станоев    
