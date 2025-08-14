Беларус обяви маневри с ядрено оръжие с Русия преди срещата Доналд Тръмп - Владимир Путин

М инистърът на отбраната на Беларус Виктор Хренин обяви в сряда, че скоро ще се проведат учения за разполагане на ядрени оръжия близо до Борисов в Минска област, в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин са планирали да се срещнат в Съединените щати, пише Newsweek.

Хренин заяви в сряда, че

основните маневри на войските за ученията „Запад-2025“ между Беларус и Русия ще включват използването на системата „Орешник“,

според беларуските и руските държавни медии.

Основните активни събития и операции на войските за „Запад-2025“ ще бъдат съсредоточени на полигони близо до Борисов в Минска област, като по-голямото учение е насрочено за 12-16 септември, според беларуски официални лица.

The Zapad 2025 military exercise will practice planning the use of nuclear weapons and the Oreshnik missile system, Belarusian Defense Minister Viktor Khrenin announced:https://t.co/bKxDH3UQdI pic.twitter.com/ZkV7mUuGXL — TASS (@tassagency_en) August 13, 2025

„Както беше заявено по-рано от държавния глава, всички основни оперативни дейности и маневри на войските ще бъдат съсредоточени в централната част на страната ни, на основните ни полигони близо до Борисов“, каза Хренин пред SB.Belarus Today, добавяйки, че четири от петте укрепени района, създадени по президентски директиви за операции по национална отбрана, са напълно подготвени.

„В момента четири от тези пет укрепени зони са в експлоатация; те са предадени за употреба и участват активно в бойни учения“, добави той. „По време на „Запад-2025“ планираме също да проведем войскова подготовка в две от тези области, където малки подразделения ще изпълняват практически задачи, насочени към отблъскване на потенциални противници“, обясни Хренин.

Това е част от планирано събитие с учения, провеждани на всеки две години, добави той, а не „някакво внезапно решение“.

Беларус съобщи, че всички компоненти на въоръжените ѝ сили ще участват, като основните контингенти от Западното и Северозападното командване и силите за специални операции ще участват в маневрите близо до Борисов.

Минск обяви, че участниците ще практикуват противодействие на въздушни удари, борба с вражески саботажни групи и планиране на разполагането на ядрени оръжия – включително със системата „Орешник“, оръжие със среден обсег, което Русия използва преди това при удари, насочени към Украйна.

Последните ядрени учения следват официалното преразглеждане на собствената ядрена доктрина на Русия в края на 2024 г.,

за да се намали прагът за потенциално използване на ядрени оръжия – промяна, която според западни представители и анализатори е имала за цел да възпре разширената военна подкрепа за Украйна.

Belarus will practice planning nuclear weapons and Oreshnik ballistic missiles at the West 2025 military exercises, Belarusian Defense Minister Viktor Khrenin told journalists, confirming that nuclear planning will be included, according to the BelTA news agency. pic.twitter.com/eVn59pBEjK — Hromadske Int. (@Hromadske) August 13, 2025

Беларус е един от най-верните съюзници на Русия през дългогодишната война между Русия и Украйна, която ескалира, когато Путин нахлу в суверенна територия отвъд границата в Източна Европа.

Планирано е Путин и американският президент Доналд Тръмп да се срещнат на четири очи този петък в съвместната база Елмендорф-Ричардсън в Аляска – най-голямото военно съоръжение на държавата – тъй като световните лидери възнамеряват да обсъдят варианти за прекратяване на конфликта в Украйна, който започна през февруари 2022 г.

Европейски места като Виена и Женева бяха изключени като място за среща поради правните рискове от приемането на Путин, който има издадена заповед за арест от Международния наказателен съд (МНС) за военни престъпления.

През юли Тръмп и бившият руски президент Дмитрий Медведев се впуснаха в препирня относно мирно споразумение и ядрени провокации, като Тръмп каза на довереника на Путин, че трябва да „внимава с думите си“ и че навлиза в „опасна територия“.