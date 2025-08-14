Свят

Беларус обяви маневри с ядрено оръжие с Русия преди срещата Доналд Тръмп - Владимир Путин

Основните маневри на войските за ученията „Запад-2025“ между Беларус и Русия ще включват използването на системата „Орешник“

14 август 2025, 10:27
Беларус обяви маневри с ядрено оръжие с Русия преди срещата Доналд Тръмп - Владимир Путин
Източник: iStock/GettyImages

М инистърът на отбраната на Беларус Виктор Хренин обяви в сряда, че скоро ще се проведат учения за разполагане на ядрени оръжия близо до Борисов в Минска област, в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин са планирали да се срещнат в Съединените щати, пише Newsweek.

Хренин заяви в сряда, че

основните маневри на войските за ученията „Запад-2025“ между Беларус и Русия ще включват използването на системата „Орешник“,

според беларуските и руските държавни медии.

Основните активни събития и операции на войските за „Запад-2025“ ще бъдат съсредоточени на полигони близо до Борисов в Минска област, като по-голямото учение е насрочено за 12-16 септември, според беларуски официални лица.

„Както беше заявено по-рано от държавния глава, всички основни оперативни дейности и маневри на войските ще бъдат съсредоточени в централната част на страната ни, на основните ни полигони близо до Борисов“, каза Хренин пред SB.Belarus Today, добавяйки, че четири от петте укрепени района, създадени по президентски директиви за операции по национална отбрана, са напълно подготвени.

„В момента четири от тези пет укрепени зони са в експлоатация; те са предадени за употреба и участват активно в бойни учения“, добави той. „По време на „Запад-2025“ планираме също да проведем войскова подготовка в две от тези области, където малки подразделения ще изпълняват практически задачи, насочени към отблъскване на потенциални противници“, обясни Хренин.

Това е част от планирано събитие с учения, провеждани на всеки две години, добави той, а не „някакво внезапно решение“.

Беларус съобщи, че всички компоненти на въоръжените ѝ сили ще участват, като основните контингенти от Западното и Северозападното командване и силите за специални операции ще участват в маневрите близо до Борисов.

Минск обяви, че участниците ще практикуват противодействие на въздушни удари, борба с вражески саботажни групи и планиране на разполагането на ядрени оръжия – включително със системата „Орешник“, оръжие със среден обсег, което Русия използва преди това при удари, насочени към Украйна.

Последните ядрени учения следват официалното преразглеждане на собствената ядрена доктрина на Русия в края на 2024 г.,

за да се намали прагът за потенциално използване на ядрени оръжия – промяна, която според западни представители и анализатори е имала за цел да възпре разширената военна подкрепа за Украйна.

Беларус е един от най-верните съюзници на Русия през дългогодишната война между Русия и Украйна, която ескалира, когато Путин нахлу в суверенна територия отвъд границата в Източна Европа.

Планирано е Путин и американският президент Доналд Тръмп да се срещнат на четири очи този петък в съвместната база Елмендорф-Ричардсън в Аляска – най-голямото военно съоръжение на държавата – тъй като световните лидери възнамеряват да обсъдят варианти за прекратяване на конфликта в Украйна, който започна през февруари 2022 г.

Европейски места като Виена и Женева бяха изключени като място за среща поради правните рискове от приемането на Путин, който има издадена заповед за арест от Международния наказателен съд (МНС) за военни престъпления.

През юли Тръмп и бившият руски президент Дмитрий Медведев се впуснаха в препирня относно мирно споразумение и ядрени провокации, като Тръмп каза на довереника на Путин, че трябва да „внимава с думите си“ и че навлиза в „опасна територия“.

По темата

Източник: Newsweek    
Беларус Русия военни учения ядрени оръжия среща Владимир Путин Доналд Тръмп
Последвайте ни
Загадка около изчезването на три от основните фигури в бруталната банда за отвличания

Загадка около изчезването на три от основните фигури в бруталната банда за отвличания "Наглите"

Мелания Тръмп ще съди сина на Джо Байдън за $1 млрд.

Мелания Тръмп ще съди сина на Джо Байдън за $1 млрд.

Фатален удар на пътя Поморие - Несебър: Шофьорът хванат, докато прикрива следите си

Фатален удар на пътя Поморие - Несебър: Шофьорът хванат, докато прикрива следите си

Беларус обяви маневри с ядрено оръжие с Русия преди срещата Доналд Тръмп - Владимир Путин

Беларус обяви маневри с ядрено оръжие с Русия преди срещата Доналд Тръмп - Владимир Путин

Предлагат 400 евро линия на бедност у нас

Предлагат 400 евро линия на бедност у нас

pariteni.bg
Koenigsegg напляска EV хиперколите с нов Absolutен рекорд

Koenigsegg напляска EV хиперколите с нов Absolutен рекорд

carmarket.bg
Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц
Ексклузивно

Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц

Преди 15 часа
Рекордни наводнения в столицата на Аляска
Ексклузивно

Рекордни наводнения в столицата на Аляска

Преди 12 часа
САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна
Ексклузивно

САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна

Преди 12 часа
ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна
Ексклузивно

ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна

Преди 11 часа

Виц на деня

– Иванчо, какъв ще станеш, когато пораснеш? – Щастлив!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Смъртоносен пътен инцидент край Видин с две жертви

Смъртоносен пътен инцидент край Видин с две жертви

България Преди 3 минути

Двамата пътници от задната седалка – на 20 и 34 години, са настанени в реанимацията на болницата във Видин

Тръмп пристига с оферта за Кремъл - достъп до ресурси срещу край на войната

Тръмп пристига с оферта за Кремъл - достъп до ресурси срещу край на войната

Свят Преди 9 минути

Как западните медии коментират предстоящата среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска за мир в Украйна

<p>Пхенян отрича да е махал високоговорители по границата с Южна Корея</p>

Северна Корея отрича демонтаж на високоговорители за пропаганда по границата с Южна Корея

Свят Преди 22 минути

„Нееднократно сме уточнявали, че не възнамеряваме да подобряваме отношенията си с Южна Корея“

Пожар в рафинерия във Волгоград след атака с дронове

Пожар в рафинерия във Волгоград след атака с дронове

Свят Преди 43 минути

Засега няма коментар от собственика на рафинерията

Земетресения разлюляха Турция

Земетресения разлюляха Турция

Свят Преди 1 час

За момента няма данни за пострадали хора и материални щети

Русия: Унищожихме заводи за ракети в Украйна

Русия: Унищожихме заводи за ракети в Украйна

Свят Преди 1 час

Едновременно с това са били унищожени комплексите за противовъздушна отбрана, разположени за охрана на тези обекти

Катастрофа взе жертва край Пазарджик

Катастрофа взе жертва край Пазарджик

България Преди 1 час

Все още няма информация за самоличността на починалия

<p>Семейство беше убито от паднало дърво при проливните дъждове в САЩ</p>

Наводнения парализираха Тенеси: Семейство беше убито от паднало дърво при проливните дъждове

Свят Преди 1 час

Наводнението наложи спасяването на хора, блокирани в домове, и на пленени от водната стихия автомобили

Каква е ситуацията с бушуващите в страната пожари

Каква е ситуацията с бушуващите в страната пожари

България Преди 1 час

При 26 от пожарите в страната има преки материални щети

<p>САЩ временно вдигат някои санкции срещу Русия</p>

Преди срещата в Аляска: САЩ временно вдигат някои санкции срещу Русия

Свят Преди 2 часа

Паузата ще остане в сила до 20 август

<p>Кадри показват преобръщането на училищен автобус в Тексас</p>

Катастрофа с училищен автобус в Тексас, има ранени деца

Свят Преди 2 часа

В автобуса е имало 42 деца

Брутално нападение в Шумен: Таксиметров шофьор твърди, че е пребит след спор за паркиране

Брутално нападение в Шумен: Таксиметров шофьор твърди, че е пребит след спор за паркиране

България Преди 2 часа

По случая има задържан

Предпразненство е! Кой светец почитаме днес преди Успение Богородично

Предпразненство е! Кой светец почитаме днес преди Успение Богородично

Любопитно Преди 2 часа

Това е и последният ден от Богородичния пост

Парижки град отмени прожекция на Барби заради заплахи

Парижки град отмени прожекция на Барби заради заплахи

Свят Преди 3 часа

Френският министър на културатаизрази съжаление в публикация в платформата "Екс" за "сериозен удар, лишаващ семейства и деца от културна дейност"

<p>Жена прогони щъркели с дрон, полицията я разследва</p>

Жена прогони щъркели с дрон, полицията в Германия я разследва

Свят Преди 3 часа

Властите са започнали разследване за възможно нарушение на Федералния закон за опазване на природата

<p>Този план ще бъде осъществен, тъй като е &quot;последният пирон в ковчега&quot;</p>

"Смъртоносен удар": Израелски министър утвърди нов план за Западния бряг

Свят Преди 3 часа

"Планът ще погребе идеята за палестинска държава", каза министърът

Всичко от днес

От мрежата

9 екзотични породи котки, които можем да гледаме у дома (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

12 прекрасни породи черни котки, които искате да вземете у дома

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Утре е Голяма Богородица, тази нощ се сбъдват най-силните ни желания

Edna.bg

Скритите мазнини в тялото, които са по-опасни от тези около талията

Edna.bg

Дуел с АЗ Алкмаар ще напълни касата на Левски

Gong.bg

Мадански: Назначението на Величков е правилно, но ще го заболи главата

Gong.bg

Двама загинали и двама ранени при тежка катастрофа във Видинско

Nova.bg

На какво се дължи „сънната инерция“ и опасна ли е тя

Nova.bg