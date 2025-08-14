Свят

Обявиха часа на срещата между Путин и Тръмп

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков потвърди също, че двамата лидери първо ще проведат разговор на четири очи

14 август 2025, 13:05
Кремъл съобщи, че Путин и Тръмп ще дадат съвместна пресконференция след срещата си в Аляска в петък, пише BBC.

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков потвърди също, че двамата лидери първо ще проведат разговор на четири очи с преводачи, след което към тях ще се присъединят по петима членове от всяка делегация.

Срещата ще започне в 11:30 ч. местно време (22:30 ч. българско време), а продължителността ѝ ще зависи от хода на обсъжданията, уточни Ушаков.

В края на срещата ще се състои съвместна пресконференция.

Основна тема ще бъде Украйна, но лидерите ще обсъдят и други въпроси – като сътрудничеството между САЩ и Русия и търговските отношения.

"Разбира се, ще бъдат засегнати и по-широки въпроси, свързани с гарантирането на мира и сигурността, както и актуални международни и регионални проблеми", каза още той, цитиран от Франс прес.

В състава на руската делегация, която ще отпътува за Аляска, ще бъдат самият Ушаков, министърът на външните работи Сергей Лавров, министърът на отбраната Андрей Белоусов, министърът на финансите Антон Силуанов и руският бизнесмен Кирил Дмитриев, съобщиха от Кремъл.

Доналд Тръмп и Владимир Путин ще се срещнат в петък на отдалечената военна база Joint Base Elmendorf-Richardson, американска военна инсталация в Анкъридж, Аляска, съобщи Sky News.

Elmendorf-Richardson обединява базата на ВВС Elmendorf и армейската база Fort Richardson. Това е най-голямата военна база в Аляска и дом на повече от 32 000 души - около 10% от населението на Анкъридж.

Тази зона е също значима и за Русия: САЩ закупуват Аляска от Руската империя преди 158 години. Малкият Диомидски остров на Аляска се намира на по-малко от три мили от големия Диомидски остров на Русия в Беринговия проток, което показва колко географски близки са двете страни.

Джо Байдън и Барак Обама също са посещавали базата; през 2015 г. Обама става първият американски президент, стъпил северно от Арктическия кръг.

Elmendorf-Richardson приютява самолети като F-22 Raptor – изтребител, за който ВВС твърдят, че „не може да бъде надминат от нито един известен или проектиран изтребител“.

Американското министерство на отбраната описва района като „живописни, величествени, заснежени планини, езера, реки, ледници и много дивеч“.

Посочва се, че посетителите, които се опитват да достигнат базата с кола, трябва да носят аварийни комплекти, храна, одеяла и допълнително гориво, тъй като районът е изключително отдалечен.

Източник: BBC    
Путин Тръмп Кремъл Аляска Украйна САЩ Русия Съвместна пресконференция Среща Юрий Ушаков
