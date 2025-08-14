Любопитно

Какво зодията ви никога няма да признае за грешка

Всяка зодия има поне едно нещо, за което никога няма да съжалява, вижте кое е вашето

14 август 2025, 11:39
Какво зодията ви никога няма да признае за грешка
Източник: Thinkstock/Guliver

И звинението е начин хората да признаят грешка или да покажат съжаление за свои действия или думи. Обикновено се извиняваме, когато сме наранили някого, допуснали недоразумение или нарушили правила. То може да бъде искрено и лично, или формално и кратко, в зависимост от ситуацията.

Когато извинението е искрено, другите често реагират с разбиране и готовност да простят,

но понякога недоверието остава. Така извинението се превръща в важен инструмент за възстановяване на отношенията и намаляване на напрежението.

„Никога няма да се извиня за...“ – според зодията
12 снимки
зодия зодиак
зодия зодиак
зодия зодиак
зодия зодиак

Има много какво да се каже за искреното извинение, но нека бъдем честни,

всяка зодия има поне едно нещо, за което никога няма да съжалява,

пише parade.com.

Наречете го космическа увереност, наречете го инат или го отдайте на личността си, но всяка зодия има отличителна черта или навик, който не подлежи на обсъждане.

Някои го носят като почетен знак, други може дори да не осъзнават, че го правят. Така или иначе, това са странностите и суперсилите, които правят всяка зодия незабравима и, честно казано, нещо, за което никога не бива да се извинява. Вижте кои са те в галерията ни.

По темата

Източник: parade.com    
зодия зодии извинение
Последвайте ни
Тъжна развръзка - открита е мъртва изчезнала в Кюстендил жена

Тъжна развръзка - открита е мъртва изчезнала в Кюстендил жена

Русия ускорява тестовете на ядрена суперракета „Буревестник“ преди срещата Тръмп - Путин в Аляска

Русия ускорява тестовете на ядрена суперракета „Буревестник“ преди срещата Тръмп - Путин в Аляска

Авиоексперт коментира инцидента с полета от София, ескортиран от изтребители

Авиоексперт коментира инцидента с полета от София, ескортиран от изтребители

Какво зодията ви никога няма да признае за грешка

Какво зодията ви никога няма да признае за грешка

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Защо хидратацията е важна за котките?

Защо хидратацията е важна за котките?

dogsandcats.bg
Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц
Ексклузивно

Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц

Преди 17 часа
Рекордни наводнения в столицата на Аляска
Ексклузивно

Рекордни наводнения в столицата на Аляска

Преди 14 часа
САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна
Ексклузивно

САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна

Преди 14 часа
ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна
Ексклузивно

ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна

Преди 14 часа

Виц на деня

– Иванчо, какъв ще станеш, когато пораснеш? – Щастлив!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нападение над полицаи, пиян шофьор рани двама в Банско

Нападение над полицаи, пиян шофьор рани двама в Банско

България Преди 38 минути

24-годишният мъж е задържан

Дете чудо: 10-годишна шахматистка победи гросмайстор и прави рекорд

Дете чудо: 10-годишна шахматистка победи гросмайстор и прави рекорд

Свят Преди 54 минути

„Тя е толкова сдържана, скромна и въпреки това невероятно брилянтна в шаха. Лесно би могла да стане световна шампионка за жени"

Внимание, туристи! Мечка броди из парк "Къпинчо" в Троян

Внимание, туристи! Мечка броди из парк "Къпинчо" в Троян

България Преди 1 час

Ще бъдат предприети всички необходими мерки, въпреки ограничените законовите разпоредби, за гарантиране на безопасността на гражданите

<p>Франкенщайн зайци с ужасяващи шипове превземат САЩ</p>

Франкенщайн зайци с ужасяващи шипове по главите им нахлуват в САЩ - експерти предупреждават да стоите далеч

Свят Преди 2 часа

В социалните мрежи зайците се сравняват със зомбитата от The Last of Us и се спекулира за потенциални експерименти или мутации

Русия се опитва да блокира WhatsApp

Русия се опитва да блокира WhatsApp

Свят Преди 2 часа

Русия от няколко години води спор с чуждестранни технологични платформи относно съдържанието и съхранението на данни

Българка загина в Атина след сблъсък с пожарен камион

Българка загина в Атина след сблъсък с пожарен камион

Свят Преди 2 часа

Жената е била транспортирана към болнично заведение в Атина, но е починала скоро след пристигането си там

Смъртоносен пътен инцидент край Видин с две жертви

Смъртоносен пътен инцидент край Видин с две жертви

България Преди 2 часа

Двамата пътници от задната седалка – на 20 и 34 години, са настанени в реанимацията на болницата във Видин

МЗ спира износа на жизненоважен лекарствен продукт

МЗ спира износа на жизненоважен лекарствен продукт

България Преди 2 часа

Целта на тази мярка е всяка налична опаковка да остане за българските пациенти и терапията им да не бъде прекъсвана

Тръмп пристига с оферта за Кремъл - достъп до ресурси срещу край на войната

Тръмп пристига с оферта за Кремъл - достъп до ресурси срещу край на войната

Свят Преди 2 часа

Как западните медии коментират предстоящата среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска за мир в Украйна

<p>Минск обяви маневри с ядрено оръжие преди срещата Тръмп&ndash;Путин</p>

Беларус обяви маневри с ядрено оръжие с Русия преди срещата Доналд Тръмп - Владимир Путин

Свят Преди 2 часа

Основните маневри на войските за ученията „Запад-2025“ между Беларус и Русия ще включват използването на системата „Орешник“

Велислава Делчева изслушва кандидатите за заместник-омбудсман

Велислава Делчева изслушва кандидатите за заместник-омбудсман

България Преди 2 часа

Радвам се, че има три много силни кандидатури, заяви омбудсманът Велислава Делчева в началото на публичното изслушване

<p>Пхенян отрича да е махал високоговорители по границата с Южна Корея</p>

Северна Корея отрича демонтаж на високоговорители за пропаганда по границата с Южна Корея

Свят Преди 2 часа

„Нееднократно сме уточнявали, че не възнамеряваме да подобряваме отношенията си с Южна Корея“

<p>Мистерия с изчезването на трима от бруталната банда&nbsp;&quot;Наглите&quot;</p>

Загадка около изчезването на три от основните фигури в бруталната банда за отвличания "Наглите"

България Преди 2 часа

Коментар на журналиста от „24 часа” Кирил Борисов

Пожар в рафинерия във Волгоград след атака с дронове

Пожар в рафинерия във Волгоград след атака с дронове

Свят Преди 3 часа

Засега няма коментар от собственика на рафинерията

<p>Подиграха се с&nbsp;Джей Ди Ванс с шеговито меме</p>

Активистка група „посреща“ Джей Ди Ванс с подигравателно меме по време на ваканция

Свят Преди 3 часа

„Толкова е жалко, че в репортажите за почивката на Джей Ди се ползва това меме с лицето му като голямо плешиво бебе"

Земетресения разлюляха Турция

Земетресения разлюляха Турция

Свят Преди 3 часа

За момента няма данни за пострадали хора и материални щети

Всичко от днес

От мрежата

9 екзотични породи котки, които можем да гледаме у дома (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Утре е Голяма Богородица, тази нощ се сбъдват най-силните ни желания

Edna.bg

Всичко, което научихме за жените от "Диви и красиви" (СНИМКИ)

Edna.bg

Гашпер Търдин за мисията на Левски в Баку

Gong.bg

Челси със страхотен жест към семейството на Жота

Gong.bg

Мечка се появи в парк в Троян

Nova.bg

Двама загинали и двама ранени при тежка катастрофа във Видинско

Nova.bg