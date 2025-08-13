Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц

У краинският президент Володимир Зеленски, френският му колега Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц договориха днес пет принципа за Украйна на виртуална среща с държавния глава на САЩ Доналд Тръмп, високопоставени украински служители и ключови западни съюзници на Киев.

"Обсъдихме нашите общи позиции с президента на САЩ, съгласувахме пет принципа... Всичко, което засяга Украйна, трябва да се обсъжда изключително с Украйна, трябва да подготвим тристранен формат на преговори, трябва да има прекратяване на огъня, трябва да има гаранции за сигурност, санкциите трябва да бъдат засилени, ако Руската федерация не се съгласи на прекратяване на огъня", отчете Зеленски.

"Казах на президента Тръмп и на всички наши европейски колеги, че Путин блъфира, опитва се да оказва натиск преди срещата в Аляска по целия украински фронт, Русия се опитва да покаже, че може да окупира цяла Украйна. Разбира се, това е нейното желание", добави Зеленски.

Разговорът, който бе по инициатива на Берлин, се състоя два дни преди преговорите между Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска.

Френският президент Макрон заяви от своя страна след края на днешната среща, че всички варианти остават на масата, включително и приемането на нов пакет от санкции срещу Русия.

Макрон отбеляза, че Тръмп се е съгласил, че всички териториални въпроси могат да се договарят само с участието на Украйна.

Германският канцлер Мерц акцентира на това, че на срещата в Аляска трябва да бъдат защитени интересите в сферата на сигурността на Украйна и Европа.

"Заявихме това ясно пред Тръмп", добави той. Мерц категорично отхвърли възможността за законно признаване на завладените от Москва територии в Украйна за руски. По думите му Тръмп до голяма степен споделя позицията на европейските съюзници по този въпрос.

"Говорихме накратко за гаранциите за сигурност. Украйна се нуждае от тях", каза още Мерц.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че европейските лидери, Тръмп и Зеленски са единни в решимостта си да сложат край на войната срещу Украйна.

"Топката е в полето на Европа", подчерта Рюте, като добави, че оценява лидерството на Тръмп, както и близката координация на действията му със съюзниците.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че по време на срещата с Путин на 15 август в щата Аляска ще обсъди с него войната в Украйна и че неговият план за уреждане на конфликта предвижда размяна на територии, в резултат на което Киев ще получи обратно част от своите земи, но ще бъде принуден да се откаже от други.

"Справедлив и траен мир не може да бъде постигнат без Украйна и ЕС. На днешната видеоконференция на Коалицията на желаещите обсъдихме предстоящата среща в Аляска. Ще продължим да работим в тясно сътрудничество със САЩ, както и с украинския президент Зеленски, за да постигнем мир в Украйна, дългосрочна стабилност, сигурност и просперитет", коментира от своя страна българският премиер Росен Желязков.