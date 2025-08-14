Активистка група „посреща“ Джей Ди Ванс с подигравателно меме по време на ваканция

Д жей Ди Ванс не получи особено топло посрещане по време на семейната си ваканция във Великобритания, предаде People.

Тази седмица 41-годишният Ванс и 39-годишната му съпруга Уша пътуват с трите си деца – 8-годишния Юан, 5-годишния Вивек и 3-годишната Мирабел – за да отседнат в имение от XVIII век в Котсуолдс – живописен и заможен район в Южна Англия.

Вместо спокойствие обаче, престоят им беше нарушен от британската активистка група Everyone Hates Elon („Всички мразят Илон“) – организация, известна с провокативните си акции срещу Доналд Тръмп, Джеф Безос и, както подсказва името ѝ, Илон Мъск. Този път те решиха да насочат вниманието си към Ванс, използвайки популярно в интернет негово изображение с цифрово уголемена глава без коса. Снимката се появи на билбордове и табели из района, а групата дори нае рекламен микробус, който прожектира снимката от двете страни и отзад, докато обикаля Котсуолдс.

JD Vance said UK has no free speech….so this van is now cruising Cotswolds area waiting for his arrival where he’s renting a $11K a week manor for another family vacation pic.twitter.com/XGMnwAADLc — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) August 12, 2025

На страницата си в Instagram Everyone Hates Elon събира дарения с обявената цел „да провалят пътуването на Джей Ди Ванс“ и да му покажат, че „не е добре дошъл във Великобритания“.

„Толкова е жалко, че в репортажите за почивката на Джей Ди се ползва това меме с лицето му като голямо плешиво бебе, вместо да се наслаждава на кифлички и сметана в Котсуолдс“, пишат те с голяма доза сакразъм в един от постовете си. „Не можехме да му позволим да вечеря в скъпи ресторанти, докато хората в Палестина гладуват. Не можехме да стоим безучастни, докато се забавлява с крайнодесните си приятели и отнема свободите на своя народ. Явно наистина цениш свободата на словото, скъпи @jdvance, затова – ето ти.“

В началото на годината интернет бе залят от най-различни шеговити колажи с Ванс, но именно този се оказа замесен в необичаен случай. Според 21-годишния норвежки турист Мадс Микелсен, наличието на снимката в телефона му довело до отказ да влезе в САЩ през юни.

Микелсен твърди, че на 11 юни е бил задържан от американските митнически служители на летище „Нюарк Либърти“ и заплашен с глоба от 5000 долара или пет години затвор, ако не даде паролата за телефона си. След като го направил, те видели мемето с Ванс и го върнали обратно в Норвегия.

На 24 юни, след като историята стана популярна, Американската митническа и гранична служба публикува опровержение в X (бившия Twitter), в което заяви: „На Мадс Микелсен не му е отказан достъп заради меме или политически причини, а заради призната употреба на наркотици.“

Случаят излезе наяве няколко месеца след като Ванс предизвика вълна от коментари с твърдения, че Европа – и особено Великобритания – има проблем със свободата на словото.

През февруари, по време на среща с британския премиер Кир Стармър, Ванс заяви, че регулациите в технологичния сектор във Великобритания представляват заплаха за американските компании.

A van displaying an altered image of US Vice President JD Vance drove through the English town of Charlbury near where he was holidaying with his family. The stunt was organized by the British political campaign group, 'Everyone Hates Elon' pic.twitter.com/PXICz0sMWD — Reuters (@Reuters) August 12, 2025

„Знаем също, че има случаи на нарушаване на свободата на словото, които засягат не само британците – разбира се, това, което те правят в страната си, е тяхно право – но също и американските технологични компании и по-широко – американските граждани“, каза той.

Стармър отговори: „Великобритания не би искала да се намесва в делата на американските граждани, и ние не го правим – това е напълно правилно. Но що се отнася до свободата на словото, ние сме много горди с историята си в тази област. Тя съществува от много, много дълго време и ще продължи да съществува още дълго.“

Тъкмо позицията на Ванс по този въпрос мотивира Everyone Hates Elon да го „посрещне“ по този начин.

В прессъобщение говорител на групата казва: „Джей Ди Ванс твърди, че Великобритания има проблем със свободата на словото, но турист твърди, че му е било забранено да влезе в САЩ само защото е имал това тъпо меме на телефона си. Решихме да му покажем как изглежда свободата на словото тук, като го посрещнем с изображението, което явно не понася. Ванс е правил расистки коментари за нашата многообразна страна. Заедно с президента Тръмп е дал огромни данъчни облекчения на милиардерите и подкрепя военните действия на Израел в Газа. Ако мисли, че ще дойде тук за чай и кифлички, го чака изненада.“

A meme of JD Vance's altered face is being displayed on a van and driven around the Cotswolds, UK, where the vice president is reportedly on holiday with his family.#jdvancememe #cotswolds #usa #everyonehateselon pic.twitter.com/mYSEwMXO5c — indy100 (@indy100) August 13, 2025

Но мемето не беше единствената „изненада“ за Ванс по време на престоя му.

Вестник The Telegraph съобщи, че собственичката на имението, което семейството е наело, е изпратила съобщение до съседите си, в което се извинява за „цирка, който предстои в следващите дни“, и изразява надежда, че гостите ѝ няма да нарушат спокойствието в района.

Още преди пристигането на Ванс, в малкото село Чарлбъри, с население около 3000 души, тайните служби предизвикаха сериозно раздвижване – поставиха контролни пунктове, издигнаха голяма антена зад къщата и подготвиха импровизирано хеликоптерно поле в близка нива.