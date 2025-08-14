Свят

Активистка група „посреща“ Джей Ди Ванс с подигравателно меме по време на ваканция

„Толкова е жалко, че в репортажите за почивката на Джей Ди се ползва това меме с лицето му като голямо плешиво бебе"

14 август 2025, 09:45
Активистка група „посреща“ Джей Ди Ванс с подигравателно меме по време на ваканция
Източник: Getty

Д жей Ди Ванс не получи особено топло посрещане по време на семейната си ваканция във Великобритания, предаде People.

Тази седмица 41-годишният Ванс и 39-годишната му съпруга Уша пътуват с трите си деца – 8-годишния Юан, 5-годишния Вивек и 3-годишната Мирабел – за да отседнат в имение от XVIII век в Котсуолдс – живописен и заможен район в Южна Англия.

Вместо спокойствие обаче, престоят им беше нарушен от британската активистка група Everyone Hates Elon („Всички мразят Илон“) – организация, известна с провокативните си акции срещу Доналд Тръмп, Джеф Безос и, както подсказва името ѝ, Илон Мъск. Този път те решиха да насочат вниманието си към Ванс, използвайки популярно в интернет негово изображение с цифрово уголемена глава без коса. Снимката се появи на билбордове и табели из района, а групата дори нае рекламен микробус, който прожектира снимката от двете страни и отзад, докато обикаля Котсуолдс.

На страницата си в Instagram Everyone Hates Elon събира дарения с обявената цел „да провалят пътуването на Джей Ди Ванс“ и да му покажат, че „не е добре дошъл във Великобритания“.

„Толкова е жалко, че в репортажите за почивката на Джей Ди се ползва това меме с лицето му като голямо плешиво бебе, вместо да се наслаждава на кифлички и сметана в Котсуолдс“, пишат те с голяма доза сакразъм в един от постовете си. „Не можехме да му позволим да вечеря в скъпи ресторанти, докато хората в Палестина гладуват. Не можехме да стоим безучастни, докато се забавлява с крайнодесните си приятели и отнема свободите на своя народ. Явно наистина цениш свободата на словото, скъпи @jdvance, затова – ето ти.“

В началото на годината интернет бе залят от най-различни шеговити колажи с Ванс, но именно този се оказа замесен в необичаен случай. Според 21-годишния норвежки турист Мадс Микелсен, наличието на снимката в телефона му довело до отказ да влезе в САЩ през юни.

Микелсен твърди, че на 11 юни е бил задържан от американските митнически служители на летище „Нюарк Либърти“ и заплашен с глоба от 5000 долара или пет години затвор, ако не даде паролата за телефона си. След като го направил, те видели мемето с Ванс и го върнали обратно в Норвегия.

На 24 юни, след като историята стана популярна, Американската митническа и гранична служба публикува опровержение в X (бившия Twitter), в което заяви: „На Мадс Микелсен не му е отказан достъп заради меме или политически причини, а заради призната употреба на наркотици.“

Случаят излезе наяве няколко месеца след като Ванс предизвика вълна от коментари с твърдения, че Европа – и особено Великобритания – има проблем със свободата на словото.

През февруари, по време на среща с британския премиер Кир Стармър, Ванс заяви, че регулациите в технологичния сектор във Великобритания представляват заплаха за американските компании.

„Знаем също, че има случаи на нарушаване на свободата на словото, които засягат не само британците – разбира се, това, което те правят в страната си, е тяхно право – но също и американските технологични компании и по-широко – американските граждани“, каза той.

Стармър отговори: „Великобритания не би искала да се намесва в делата на американските граждани, и ние не го правим – това е напълно правилно. Но що се отнася до свободата на словото, ние сме много горди с историята си в тази област. Тя съществува от много, много дълго време и ще продължи да съществува още дълго.“

Тъкмо позицията на Ванс по този въпрос мотивира Everyone Hates Elon да го „посрещне“ по този начин.

В прессъобщение говорител на групата казва: „Джей Ди Ванс твърди, че Великобритания има проблем със свободата на словото, но турист твърди, че му е било забранено да влезе в САЩ само защото е имал това тъпо меме на телефона си. Решихме да му покажем как изглежда свободата на словото тук, като го посрещнем с изображението, което явно не понася. Ванс е правил расистки коментари за нашата многообразна страна. Заедно с президента Тръмп е дал огромни данъчни облекчения на милиардерите и подкрепя военните действия на Израел в Газа. Ако мисли, че ще дойде тук за чай и кифлички, го чака изненада.“

Но мемето не беше единствената „изненада“ за Ванс по време на престоя му.

Вестник The Telegraph съобщи, че собственичката на имението, което семейството е наело, е изпратила съобщение до съседите си, в което се извинява за „цирка, който предстои в следващите дни“, и изразява надежда, че гостите ѝ няма да нарушат спокойствието в района.

Още преди пристигането на Ванс, в малкото село Чарлбъри, с население около 3000 души, тайните служби предизвикаха сериозно раздвижване – поставиха контролни пунктове, издигнаха голяма антена зад къщата и подготвиха импровизирано хеликоптерно поле в близка нива.

Източник: People    
Джей Ди Ванс Великобритания Котсуолдс Everyone Hates Elon Мем Свобода на словото Протестна акция Американска политика Семейна ваканция
Последвайте ни
Фатален удар на пътя Поморие - Несебър: Шофьорът хванат, докато прикрива следите си

Фатален удар на пътя Поморие - Несебър: Шофьорът хванат, докато прикрива следите си

Мелания Тръмп ще съди сина на Джо Байдън за $1 млрд.

Мелания Тръмп ще съди сина на Джо Байдън за $1 млрд.

Катастрофа взе жертва край Пазарджик

Катастрофа взе жертва край Пазарджик

Земетресения разлюляха Турция

Земетресения разлюляха Турция

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Koenigsegg напляска EV хиперколите с нов Absolutен рекорд

Koenigsegg напляска EV хиперколите с нов Absolutен рекорд

carmarket.bg
Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц
Ексклузивно

Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц

Преди 14 часа
Рекордни наводнения в столицата на Аляска
Ексклузивно

Рекордни наводнения в столицата на Аляска

Преди 11 часа
САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна
Ексклузивно

САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна

Преди 11 часа
ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна
Ексклузивно

ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна

Преди 11 часа

Виц на деня

– Иванчо, какъв ще станеш, когато пораснеш? – Щастлив!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Семейство беше убито от паднало дърво при проливните дъждове в САЩ</p>

Наводнения парализираха Тенеси: Семейство беше убито от паднало дърво при проливните дъждове

Свят Преди 1 час

Наводнението наложи спасяването на хора, блокирани в домове, и на пленени от водната стихия автомобили

Каква е ситуацията с бушуващите в страната пожари

Каква е ситуацията с бушуващите в страната пожари

България Преди 1 час

При 26 от пожарите в страната има преки материални щети

Брутално нападение в Шумен: Таксиметров шофьор твърди, че е пребит след спор за паркиране

Брутално нападение в Шумен: Таксиметров шофьор твърди, че е пребит след спор за паркиране

България Преди 2 часа

По случая има задържан

Предпразненство е! Кой светец почитаме днес преди Успение Богородично

Предпразненство е! Кой светец почитаме днес преди Успение Богородично

Любопитно Преди 2 часа

Това е и последният ден от Богородичния пост

Парижки град отмени прожекция на Барби заради заплахи

Парижки град отмени прожекция на Барби заради заплахи

Свят Преди 2 часа

Френският министър на културатаизрази съжаление в публикация в платформата "Екс" за "сериозен удар, лишаващ семейства и деца от културна дейност"

<p>Жена прогони щъркели с дрон, полицията я разследва</p>

Жена прогони щъркели с дрон, полицията в Германия я разследва

Свят Преди 2 часа

Властите са започнали разследване за възможно нарушение на Федералния закон за опазване на природата

<p>Този план ще бъде осъществен, тъй като е &quot;последният пирон в ковчега&quot;</p>

"Смъртоносен удар": Израелски министър утвърди нов план за Западния бряг

Свят Преди 2 часа

"Планът ще погребе идеята за палестинска държава", каза министърът

Внимание, шофьори! Временно ограничение по АМ "Хемус" и АМ "Марица"

Внимание, шофьори! Временно ограничение по АМ "Хемус" и АМ "Марица"

България Преди 3 часа

През почивните дни текущи дейности по магистралата няма да се изпълняват

<p>Откриват вертолетно летище в болница в Кърджали</p>

Откриват вертолетно летище в болница "Д-р Атанас Дафовски" в Кърджали

България Преди 3 часа

Летището ще бъде открито от министъра на здравеопазването Силви Кирилов

Може ли Украйна да бъде принудена да се откаже от територии?

Може ли Украйна да бъде принудена да се откаже от територии?

Свят Преди 3 часа

Още през април американският президент Доналд Тръмп обяви, че с Русия до голяма степен имат единодушие за постигане на мирно споразумение

Тревожен ръст на насилствените връзки сред тийнейджърите

Тревожен ръст на насилствените връзки сред тийнейджърите

Свят Преди 3 часа

Внимание! Тази статия съдържа препратки към задушаване, манипулативен контрол и домашно насилие

Как Путин кара ученици да разработват дронове

Как Путин кара ученици да разработват дронове

Свят Преди 3 часа

Разследванията на независими журналисти сочат, че руски ученици се използват за разработката и производството на дронове

Ледниците се топят, вулканите се будят: Как климатичните промени може да предизвикат експлозивни изригвания по света

Ледниците се топят, вулканите се будят: Как климатичните промени може да предизвикат експлозивни изригвания по света

Любопитно Преди 3 часа

Това е заключението на проучване на шест вулкана в чилийските Анди

Убийство в Газа: Защо замлъкна гласът на Анас ал Шариф

Убийство в Газа: Защо замлъкна гласът на Анас ал Шариф

Свят Преди 3 часа

През юли ООН заяви, че е дълбокo загрижена зa Анас ал Шариф, "последния оцелял журналист от "Ал Джазира" в Северна Газа"

Цар Борис III

14.08: Напрежение в сърцето на Райха: Когато Борис III каза „не“ на Хитлер

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Какво ще бъде времето в четвъртък</p>

Какво ще бъде времето в четвъртък

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Всичко от днес

От мрежата

9 екзотични породи котки, които можем да гледаме у дома (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които гонят мишки и други домашни вредители

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Племенникът на крал Чарлз се сгоди

Edna.bg

Южно или Северно Черноморие

Edna.bg

Мадански: Назначението на Величков е правилно, но ще го заболи главата

Gong.bg

Около 6000 ще подкрепят Сабах срещу Левски

Gong.bg

Тежка катастрофа взе жертва край Пазарджик

Nova.bg

На какво се дължи „сънната инерция“ и опасна ли е тя

Nova.bg