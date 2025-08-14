Интерпол продължава да търси Евелин Банев-Брендо, докато той лежи в затвор в София

Загадка около изчезването на три от основните фигури в бруталната банда за отвличания "Наглите"

Е велин Банев-Брендо продължава да бъде в списъка на Интерпол, докато той изтърпява присъдите си в централния софийски затвор. Брендо се търси с червена бюлетина по искане на Румъния, става ясно от сайта на Интерпол.

Евелин Банев-Брендо е осъден на 10 години и 6 месеца затвор при първоначален строг режим. Това остава наказанието му, след като през май т.г. Софийският градски съд обедини присъдите му от България, Италия и Румъния.

От 2018 г. Евелин Банев-Брендо беше обявен за международно издирване. Миналата година той се яви доброволно и се предаде на властите в Софийския затвор, предаде "24 часа" .

Той има три присъди в три държави. Първо го наказаха с 10 г. в Румъния за трафик на кокаин. След това Италия го осъди на 20 г. за трафик на дрога от Южна Америка към Европа по делото "Кокаинови крале". Накрая влезе в сила и присъдата му от 6 г. за пране на пари от наркотрафик в България. Делото започна първо от всички - през 2007 г., но приключи последно. Затова Брендо беше върнат у нас, но избяга, след като Върховният касационен съд се произнесе окончателно.

След 5 г. в неизвестност го задържаха в Украйна - месеци преди избухването на войната с Русия. Разследваха го за фалшиви документи и нарколаборатория в къща до Киев, но той отново се измъкна. Оказа се, че е станал украински гражданин, а такива не се предават заради присъди в други държави.

През 2023 г. Брендо изненадващо подаде молба до Софийския градски съд, за да излежи трите си наказания в България.