Интерпол продължава да търси Евелин Банев-Брендо, докато той лежи в затвор в София

Той е осъден на 10 години и 6 месеца затвор при първоначален строг режим

14 август 2025, 11:35
Е велин Банев-Брендо продължава да бъде в списъка на Интерпол, докато той изтърпява присъдите си в централния софийски затвор. Брендо се търси с червена бюлетина по искане на Румъния, става ясно от сайта на Интерпол.

(Във видеото: 10 г. и половина затвор за Евелин Банев - Брендо)

Евелин Банев-Брендо е осъден на 10 години и 6 месеца затвор при първоначален строг режим. Това остава наказанието му, след като през май т.г. Софийският градски съд обедини присъдите му от България, Италия и Румъния.

Брендо излиза от затвора

От 2018 г. Евелин Банев-Брендо беше обявен за международно издирване. Миналата година той се яви доброволно и се предаде на властите в Софийския затвор, предаде "24 часа".

Той има три присъди в три държави. Първо го наказаха с 10 г. в Румъния за трафик на кокаин. След това Италия го осъди на 20 г. за трафик на дрога от Южна Америка към Европа по делото "Кокаинови крале". Накрая влезе в сила и присъдата му от 6 г. за пране на пари от наркотрафик в България. Делото започна първо от всички - през 2007 г., но приключи последно. Затова Брендо беше върнат у нас, но избяга, след като Върховният касационен съд се произнесе окончателно.

Евелин Банев - Брендо ще изтърпи в български затвор присъди от 3 държави

След 5 г. в неизвестност го задържаха в Украйна - месеци преди избухването на войната с Русия. Разследваха го за фалшиви документи и нарколаборатория в къща до Киев, но той отново се измъкна. Оказа се, че е станал украински гражданин, а такива не се предават заради присъди в други държави.

През 2023 г. Брендо изненадващо подаде молба до Софийския градски съд, за да излежи трите си наказания в България. 

Вижте в нашата галерия: "Кокаиновият крал" Евелин Банев-Брендо през годините

"Кокаиновият крал" Евелин Банев-Брендо през годините
11 снимки
Брендо
Брендо
Брендо
Брендо
Източник: "24 часа"    
Евелин Банев Брендо Наркотрафик Пране на пари Присъди Интерпол Софийски затвор Международно издирване Румъния Италия Украйна
