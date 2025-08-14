Загадка около изчезването на три от основните фигури в бруталната банда за отвличания "Наглите"

В сряда стана ясно, че полицията издирва трима от групата на „Наглите”. Сигналът за изчезването им е подаден от техни близки. Намерени са колите и телефоните им. Става дума за Прокопи Прокопиев, известен с прякора Културиста, Ивайло Евтимов - Йожи, и Даниел Димитров - Релето. Тримата излязоха от затвора предсрочно.

„Според мен версията, че някоя от техните жертви си отмъщава след толкова години е несъстоятелна. Никой от тях няма капацитета да го направи, а и на повечето животът им се провали. По-скоро е нещо актуално”, коментира журналистът от „24 часа” Кирил Борисов в ефира на NOVA .

„Много хора в миналото са изчезвали безследно. Интерпол издирва 140 души с жълта бюлетина – нищо не са направили, просто ги няма. Но да изчезнат наведнъж трима от техния калибър е много странно обстоятелство. Или са станали жертви, или нещо се е случило и е трябвало да изчезнат. Досъдебното производство е за отвличане. Какво е станало – ще научим един ден, но със сигурност е нещо актуално”, каза Борисов.

Той обясни, че колите на тримата са намерени на различни места.

„Има опити да бъде насочено вниманието към един случай от Пловдив, с изчезнали 160 кг кокаин. Там бяха задържани братята Лебешковски, които бяха съдени с групата на „Наглите”, но ги оправдаха. Осъдиха ги за оръжие, условно. Те пък осъдиха прокуратурата. През март ги арестуваха за отвличането на двама души, които трябвало да пазят кокаина за около 70 милиона лева. Възможно е да са ги отвлекли, възможно е и да са им помогнали да избягат”, коментира журналистът.

„Много малко разбити престъпни групи, които вече са осветени и част от членовете им са лежали в затвора, след това имат каквато и да е дейност. Повечето рядко контактуват помежду си. „Наглите" са хора, които са били следени изкъсо от службите. Те не са случайни. Ще е интересно, ако един ден се докаже, че са имали нещо общо с трафик на кокаин, в което аз се съмнявам”, заяви Кирил Борисов.