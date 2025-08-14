Русия ускорява тестовете на ядрена суперракета „Буревестник“ преди срещата Тръмп - Путин в Аляска

Преди срещата в Аляска: САЩ временно вдигат някои санкции срещу Русия

Р усия изглежда се готви да тества новата си ядрена крилата ракета с ядрено задвижване, съобщават двама американски изследователи и западен източник по сигурността, въпреки че президентът Владимир Путин се подготвя за преговори за Украйна с американския президент Доналд Тръмп в петък, съобщи Reuters .

Джефри Луис от базирания в Калифорния Middlebury Institute of International Studies и Декър Евълет от изследователската организация CNA във Вирджиния стигат до тези заключения независимо един от друг, като анализират снимки, направени през последните седмици до вторник от Planet Labs - търговска сателитна компания.

Двамата изследователи са се съгласили, че снимките показват интензивна активност на изпитателния полигон Панкво на архипелага Нова Земя в Баренцово море, включително увеличаване на персонала и техниката, както и на кораби и самолети, свързани с по-ранни тестове на ракетата 9М730 „Буревестник“.

„Можем да наблюдаваме цялата активност на полигона - това включва огромно количество доставки за подпомагане на операциите и придвижване на мястото, където всъщност се изстрелва ракетата“, заяви Луис.

Западен източник по сигурността, който поиска да не бъде идентифициран, потвърди, че Русия се готви за тест на „Буревестник“.

Луис отбеляза, че тестът може да се състои тази седмица, което повишава вероятността той да засенчи срещата на върха между Тръмп и Путин в Аляска.

На запитване за коментар Белият дом не коментира възможността за тест на „Буревестник“.

Пентагонът, ЦРУ и руското министерство на отбраната също отказаха коментар.

Путин е заявявал, че оръжието - наречено от НАТО SSC-X-9 „Skyfall“ – е „невъзможно за унищожение“ от настоящите и бъдещите противоракетни системи, има почти неограничен обсег и непредсказуем полет.

Луис, Евълет и двама експерти по контрол на въоръженията посочват, че разработката на ракетата е придобила допълнително значение за Москва след като Тръмп обяви през януари създаването на американския противоракетен щит „Златен купол“.

Въпреки това много експерти смятат, че не е ясно дали ракетата може да избегне противоракетните системи, дали ще предостави на Москва способности, които вече не притежава, и че полетът ѝ ще разпръсква радиация по трасето си.

Според изследователите и експертите тестът е бил планиран още преди обявяването на срещата между Тръмп и Путин.

Ракетата „Буревестник“ е обект на международно внимание заради потенциала си да промени стратегическите баланси, като същевременно предизвиква загриженост за безопасността и екологичните рискове, свързани с нейното изпитване.

Американски и западни експерти предупреждават, че тестовете на оръжия с ядрено задвижване, особено такива с практически неограничен обсег, увеличават напрежението и могат да провокират нова надпревара във въоръжаването.

Въпреки това Кремъл продължава да подчертава стратегическата стойност на „Буревестник“ като средство за сдържане, докато Москва се готви за дипломатически разговори с Вашингтон по въпроса за конфликта в Украйна.

Луис отбеляза присъствието на поне пет кораба, свързани с предишни тестове. Уебсайт за проследяване на кораби - VesselFinder.com - показваше, че шести кораб, свързан с по-ранни изпитания, трябва да пристигне във вторник, добави той.

Reuters потвърди, че уебсайтът показва кораба - товарен съд на име „Териберка“, насочен към Нова Земя, но не успя независимо да потвърди другите наблюдения на изследователите.

Евълет и Луис заявиха, че са започнали да наблюдават изображения на Панкво още от юли, след като Русия на 6 август публикува предупреждение за моряците да не се приближават до района в периода 9–12 август.

Reuters откри серия от уведомления в службата за уведомления за въздушни пространства на Федералната авиационна администрация на САЩ (Defense Internet NOTAM Service), издадени от Русия, които показват възможен прозорец за изстрелване между 9 и 22 август.

Норвежките военни заявиха по имейл за Reuters, че Баренцово море е „ключово място за руски ракетни тестове“ и че имат индикации от уведомления и морски предупреждения за „подготовка за тестови дейности“.

Въпреки това те уточниха, че „не могат да потвърдят какъв вид боеприпаси ще бъдат изпитвани“.

В края на юли Евълет отбеляза, че заслонът, който предпазва изстрелващата установка на „Буревестник“ от атмосферни условия, се е придвижвал напред-назад - нещо, което той нарече „много ясно доказателство“ за плановете за тест.

Луис е предоставил на Reuters снимки на полигона от 7 август, показващи защитния заслон на установката, струпани контейнерни блокове, кран за тяхното придвижване и хеликоптер.

„Всичко върви с пълна пара“, коментира той относно темпото на подготовката за теста.