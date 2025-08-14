Свят

Надеждите за мир в Украйна избледняват, според германци

Само 14 на сто от респондентите смятат, че Путин има искрен интерес от сключването на трайно примирие

14 август 2025, 12:47
П овечето германци са скептично настроени по отношение на утрешната среща на между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, която ще се състои в американския щат Аляска, сочи проучване, направено по поръчка на германската обществена телевизия Цет Де Еф (ZDF), предаде ДПА. 

Едва 13 процента от анкетираните смятат, че Тръмп ще успее да постигне на срещата примирие във войната в Украйна, докато 84 процента от запитаните са скептични по отношения на подобен изход. 

Само 14 на сто от респондентите смятат, че Путин има искрен интерес от сключването на трайно примирие, а 82 процента не вярват, че това е така. Освен това девет от всеки десет анкетирани смятат, че прякото участие на Украйна е от съществено значение за постигането на трайно прекратяване на огъня. 

Кремъл: Путин е готов да обсъди мира в Украйна, но иска да постигне целите си

Германците са разделени по въпроса за евентуални териториални отстъпки от страна на Украйна към Русия. Около 42 процента от участниците в проучването подкрепят идеята Киев да се откаже от част от териториите, които в момента са под контрола на руските сили, ако това ще доведе до край на конфликта, докато 45 процента смятат, че Украйна трябва да продължи да се бори, за да си върне контрола над окупираните области. 

Проучването е проведено по телефона и онлайн сред 1370 случайно избрани пълнолетни граждани, имащи право на глас, в периода между 11 и 13 август. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
Среща Тръмп Путин Война в Украйна Германски скептицизъм Примирие Териториални отстъпки Проучване на общественото мнение Аляска Цет Де Еф ZDF Участие на Украйна Русия Украйна
По темата

