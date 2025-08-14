Зеленски се срещна със Стармър преди срещата на върха между САЩ и Русия

П овечето германци са скептично настроени по отношение на утрешната среща на между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, която ще се състои в американския щат Аляска, сочи проучване, направено по поръчка на германската обществена телевизия Цет Де Еф (ZDF), предаде ДПА.

Едва 13 процента от анкетираните смятат, че Тръмп ще успее да постигне на срещата примирие във войната в Украйна, докато 84 процента от запитаните са скептични по отношения на подобен изход.

Wow.. German media finally gets it:



Ukraine: Merz and Selenskyj do not want peace – they are concerned with power and the arms industry pic.twitter.com/1aUPlGYqfb — Russian Market (@runews) August 13, 2025

Само 14 на сто от респондентите смятат, че Путин има искрен интерес от сключването на трайно примирие, а 82 процента не вярват, че това е така. Освен това девет от всеки десет анкетирани смятат, че прякото участие на Украйна е от съществено значение за постигането на трайно прекратяване на огъня.

Кремъл: Путин е готов да обсъди мира в Украйна, но иска да постигне целите си

Германците са разделени по въпроса за евентуални териториални отстъпки от страна на Украйна към Русия. Около 42 процента от участниците в проучването подкрепят идеята Киев да се откаже от част от териториите, които в момента са под контрола на руските сили, ако това ще доведе до край на конфликта, докато 45 процента смятат, че Украйна трябва да продължи да се бори, за да си върне контрола над окупираните области.

Проучването е проведено по телефона и онлайн сред 1370 случайно избрани пълнолетни граждани, имащи право на глас, в периода между 11 и 13 август.