Свят

Криза на върха в Украйна, Зеленски уволни двама министри

Причината е свързано с обществения ядрен оператор "Енергоатом" разследване за корупция

14 ноември 2025, 17:29
Източник: Getty Images

У краинският президент Володимир Зеленски уволни министърката на енергетиката Светлана Гринчук и министъра на правосъдието Герман Галушченко от Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, предаде "Укринформ".

Указът за отстраняването на Гринчук и Галушченко от държавния орган влезе в сила, след като бе публикуван на сайта на държавния глава.  

По-рано Зеленски заяви, че Гринчук и Галушченко трябва да бъдат уволнени заради свързаното с обществения ядрен оператор "Енергоатом" разследване за корупция.

В състава на СНСО влизат членове на правителството, началниците на тайните служби, главният прокурор, директорите на Централната банка и председателят на Национална академия на науките на Украйна. Начело на съвета стои украинският държавен глава, а секретарят се занимава предимно с организационни задачи и докладва директно на президента. 

Върховната рада ще обсъди резолюция за отстраняването от длъжност на двамата министри на 18 ноември.

Източник: БТА, Николай Велев    
Володимир Зеленски Украйна Корупция
