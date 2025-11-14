Актьорът Алекс Иванов от "Братя" се сгоди на сцената (СНИМКА)

Л юбовта не винаги чака зад кулисите — понякога тя заема централно място под светлината на прожекторите. Такъв беше и моментът, когато актьорът Алекс Иванов — най-известен с образа на Александър Акарди-Сандо в „Братя“ — отправи предложение за брак пред изненаданата публика, пише Edna.bg.

След края на спектакъла „Хадерал – последното пътуване на Константин Величков“ в София, в театър „Сълза и Смях“, Иванов поднесе пръстен на своята любима – художничката и графичен дизайнер Анелия Димова. Под бурните аплодисменти на публиката, тя каза заветното „Да“.

В пост в своя Instagram Алекс написа:

„От този миг нататък – НИЕ! От сърце благодаря на всички, които бяхте част от този прекрасен, най-скъп момент за мен.“

Кой е Алекс Иванов?

Алекс Иванов бързо се превърна в едно от най-обещаващите имена на младото поколение български актьори.

Играе в сериали като „Братя“ и „Ол инклузив“.

Награден е с престижната награда „Андрей Баташов“, което потвърждава артистичните му качества.

Какво следва?

Сега, когато личният му живот добива ново измерение, очакванията към актьора нарастват — както професионално, така и в личния му път. На 20 ноември той отново ще влезе в ролята на Константин Величков на столичната сцена „Сълза и смях“, ще играе в София и в „Без резерви“, а наскоро е снимал и нов филм - „Топки“.