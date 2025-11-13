Украйна атакува Русия с крилати ракети

Р анните часове на четвъртък донесоха серия експлозии в руския град Орел, след като според съобщения Украйна е изстреляла крилати ракети с голям обсег "Фламинго", предава "Фокус".
Публикувани видеа в Телеграм показват как руските системи за противовъздушна отбрана се опитват да прихванат ракетите, но големи отломки падат в жилищни дворове, сред паркирани автомобили и близо до сгради.
Ракети "Фламинго" са използвани за атака срещу база на ФСБ в Крим
Управителят на областта, Андрей Кличков, обяви въздушна тревога и призова жителите да останат в стаи без прозорци или да потърсят укритие заради потенциалните отломки от противовъздушната отбрана.
"Към момента няма информация за жертви", заяви той.
Руски канал: Крим е ударен с нов модел украинска ракета
Ракетата "Фламинго" беше представена през август 2025 г. и според производителите ѝ има обсег над 3000 километра. Ракетите са оборудвани с бойни глави, способни да пробиват до 10 метра бетон, и са предназначени за удари по руски стратегически обекти.