Свят

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Ракетата "Фламинго" беше представена през август 2025 г.

13 ноември 2025, 19:33
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Източник: istock/Getty Images

Р анните часове на четвъртък донесоха серия експлозии в руския град Орел, след като според съобщения Украйна е изстреляла крилати ракети с голям обсег "Фламинго", предава "Фокус".

Публикувани видеа в Телеграм показват как руските системи за противовъздушна отбрана се опитват да прихванат ракетите, но големи отломки падат в жилищни дворове, сред паркирани автомобили и близо до сгради.

Ракети "Фламинго" са използвани за атака срещу база на ФСБ в Крим

Управителят на областта, Андрей Кличков, обяви въздушна тревога и призова жителите да останат в стаи без прозорци или да потърсят укритие заради потенциалните отломки от противовъздушната отбрана.

"Към момента няма информация за жертви", заяви той.

Руски канал: Крим е ударен с нов модел украинска ракета

Ракетата "Фламинго" беше представена през август 2025 г. и според производителите ѝ има обсег над 3000 километра. Ракетите са оборудвани с бойни глави, способни да пробиват до 10 метра бетон, и са предназначени за удари по руски стратегически обекти.

Източник: Фокус    
Русия война Украйна
Последвайте ни
СГП предаде на съд кмета на Община Варна

СГП предаде на съд кмета на Община Варна

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Наоми Кембъл се срещна с папата, поднесе му необичаен подарък (СНИМКИ)

Наоми Кембъл се срещна с папата, поднесе му необичаен подарък (СНИМКИ)

Русия: Възпитание в патриотизъм под символа

Русия: Възпитание в патриотизъм под символа "Z"

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Синя и зелена зона в София скачат двойно

Синя и зелена зона в София скачат двойно

carmarket.bg
<p>Фалшива новина за смъртта на Кака Лара разтърси мрежата</p>
Ексклузивно

Фалшива новина за смъртта на Кака Лара разтърси мрежата

Преди 10 часа
Почитаме паметта на един от най-видните отци, кой има имен ден
Ексклузивно

Почитаме паметта на един от най-видните отци, кой има имен ден

Преди 11 часа
Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново
Ексклузивно

Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново

Преди 12 часа
13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“
Ексклузивно

13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“

Преди 13 часа

Виц на деня

– Г-жо, може ли да отида до тоалетната? – Можеш, но ще пропуснеш урока. – Добре, ще рискувам бъдещето си за настоящето.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дилъри "зарибяват" деца с дрога в опаковки за лакомства

Дилъри "зарибяват" деца с дрога в опаковки за лакомства

България Преди 30 минути

Нов е и начинът за разпространение - без лично предаване

Даниел Митов: Отстраненият директор на ОДМВР – Пазарджик е преназначен

Даниел Митов: Отстраненият директор на ОДМВР – Пазарджик е преназначен

България Преди 1 час

Проверката срещу Даниел Бараков е със срок от два месеца

Протест пред НДК заради кучето Мая

Протест пред НДК заради кучето Мая

България Преди 2 часа

Специализант от ВМА е с обвинение за умишлено проявена жестокост към гръбначно животно

Силата на отборната игра определя следващия номиниран в “Игри на волята”

Силата на отборната игра определя следващия номиниран в “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Ще успеят ли Безименните да избегнат четвърти пореден племенен съвет?

Променят условията на труд за родители на деца под 12 години

Променят условията на труд за родители на деца под 12 години

България Преди 3 часа

Депутатите гласуваха промените на първо четене

НСО без частни коли - парламентът подкрепи законопроекта на Хамид Хамид

НСО без частни коли - парламентът подкрепи законопроекта на Хамид Хамид

България Преди 3 часа

Парламентът одобри на първо четене два законопроекта за промени в Закона за НСО – на Министерския съвет и на Хамид Хамид от „ДПС-Ново начало“. Сред предложенията е забрана лични автомобили да се предоставят на службата или да се оборудват със специален режим на движение

Никола Саркози

След 21 дни зад решетките: Никола Саркози се върна към старите си навици - джогинг из Париж

Свят Преди 3 часа

Два дни след освобождаването си от затвора „Санте“, Никола Саркози бе заснет да тича по бреговете на Сена. Бившият френски президент се е върнал към старите си навици, но съдебните му битки далеч не са приключили

Истинската история на Дейвид Раймър – момчето, отгледано като момиче

Истинската история на Дейвид Раймър – момчето, отгледано като момиче

Любопитно Преди 3 часа

Медицински експеримент, представен като научен пробив, се превръща в една от най-трагичните човешки истории на XX век

ЕС връща митата за малките пратки

ЕС връща митата за малките пратки

Свят Преди 4 часа

Мярката има за цел да се бори с наплива на китайски продукти

Нов скандал на „Мис Вселена“: Поглед от Израел към Палестина разпали спор след вирусно видео

Нов скандал на „Мис Вселена“: Поглед от Израел към Палестина разпали спор след вирусно видео

Любопитно Преди 4 часа

Гаранция от 5000 лв. за мъжа, прегазил куче в София

Гаранция от 5000 лв. за мъжа, прегазил куче в София

България Преди 4 часа

"Той съдейства напълно на разследването", заяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов

Сладката символика зад обеците на Кейт Мидълтън

Сладката символика зад обеците на Кейт Мидълтън

Любопитно Преди 4 часа

Рубините са юлският камък за раждане, а принц Джордж е роден на 22 юли

ЕС отпуска на Украйна още близо 6 млрд. евро финансова помощ с лихвите от запорираното руско имущество

ЕС отпуска на Украйна още близо 6 млрд. евро финансова помощ с лихвите от запорираното руско имущество

Свят Преди 5 часа

С тези плащания общата подкрепа от ЕС за Украйна вече надхвърля 187 милиарда евро

Доналд Тръмп

Диабетът и затлъстяването стават проблем за влизане в САЩ, Тръмп затяга визите

Свят Преди 5 часа

Зеленски: Русия се готви за мащабна война в Европа през 2029 или 2030 г.

Зеленски: Русия се готви за мащабна война в Европа през 2029 или 2030 г.

Свят Преди 5 часа

Украинският президент предупреди, че Москва увеличава производството на оръжие

Шофьор оцеля като по чудо: Мина пред влак на червен сигнал на жп прелез

Шофьор оцеля като по чудо: Мина пред влак на червен сигнал на жп прелез

България Преди 5 часа

Случаят е от хитринското село Добри Войниково

Всичко от днес

От мрежата

Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние в България

sinoptik.bg
1

Обмислят евакуация в Иран заради сушата

sinoptik.bg

Култът към „когнитивната диета“ – как храната буквално променя IQ-то ти

Edna.bg

Звезден гид за Black Friday: Когато Вселената ти пълни количката

Edna.bg

НА ЖИВО С КАРТИНА: гледайте мача на Италия и още четири двубоя на Gong.bg!

Gong.bg

Сензация: Бивш футболист на Ливърпул на проби в Локомотив София

Gong.bg

Кабинетът внесе в парламента бюджетите на държавата, НЗОК и ДОО

Nova.bg

Синя и зелена зона в София - с нови цени и граници от 5 януари

Nova.bg