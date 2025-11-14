Любопитно

Стратегът Ивайло изигра последния си ход в "Игри на волята"

14 ноември 2025, 23:01
Елена от Big Brother: Хората, когато не могат да се аргументират, просто казват, че това е тяхното мнение! (ВИДЕО)

Нова загуба на Безименните изпрати Калин на елиминации в "Игри на волята"

Силата на отборната игра определя следващия номиниран в "Игри на волята"

Стефан от Big Brother: Иван беше провокиран! (ВИДЕО)

Ловецът на духове Стефан отпадна от Big Brother

Безименните изпратиха Ивайло на елиминации в "Игри на волята"

Северно сияние над България, слънчева буря удари Земята

"Докато смъртта ни раздели" — когато символът на любовта и надеждата се превръща в символ на съпротива

Б ившият лидер на племето на Завоевателите и един от изявените стратези в седмия сезон на “Игри на волята” Ивайло беше елиминиран от екстремната надпревара тази вечер. След поредно участие в дуел за оцеляване, бизнесменът допусна загуба от своя съюзник и приятел Калин.

Сблъсъкът между двамата воини на Безименните изпита тяхната точност, съобразителност и бърза мисъл. Проблеми с един от ключовите елементи в съревнованието не позволиха на опитния Ивайло да стигне до успеха.

Източник: NOVA

Ивайло е следващият гост на официалния подкаст “След Игрите”. Пред водещата Ваня Запрянова той разкри всички интересни детайли за своите върхове и премеждия в надпреварата, приятелствата с фермера Кристиан и приключенеца Калин, враждата с д-р Пекин и неговия фаворит за голямата победа. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре на бойното поле в Дивия север отново ще стъпи безстрашната Амазонка Десислава Кантарджиева, която ще опита да си извоюва място в звездния сезон на предаването.

Гледайте “Игри на волята” в събота, 15 ноември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Източник: NOVA    
Игри на волята
САЩ изключиха България от санкциите срещу "Лукойл"

Автобус се вряза в хора в центъра на Стокхолм

Русия: Севернокорейците чистят мини край Курск

България иска разсрочване на плащанията за F-16 от САЩ

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Преди 1 ден
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Преди 1 ден
Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"
Ексклузивно

Преди 1 ден
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Преди 1 ден

Последни новини

Полицията в Париж простреля мъж на гара, въоръжен с нож

Свят Преди 2 часа

Мъжът е бил известен на полицията за извършено домашно насилие

Щура сватба в Къщата на Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 2 часа

Специален кулинарен гост ще приготви блюдо изненада заедно със съквартирантите

Двама митничари са задържани на ГКПП "Калотина"

България Преди 4 часа

В момента на място тече акция на ГДБОП

Криза на върха в Украйна, Зеленски уволни двама министри

Свят Преди 5 часа

Причината е свързано с обществения ядрен оператор "Енергоатом" разследване за корупция

Задържаха 18-годишен за пожар в центъра на София

България Преди 6 часа

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа

"Лукойл": Преговаряме с потенциални купувачи

Свят Преди 6 часа

Компанията се стреми да осигури непрекъсната работа на активите по време на тяхната продажба

Трима отвлякоха млада жена в Свиленград, мъж с прякор Шрек е задържан

България Преди 6 часа

Заедно с него в ареста като съпричастни към случая са още един мъж и една жена

Излезе изтрита сцена с импровизираната целувка между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони от "Никога повече"

Любопитно Преди 6 часа

Адвокатите на Балдони твърдят в документи, че 38-годишната звезда от „Клюкарката" е добавила сцената към сценария

СГП предаде на съд Никола Барбутов и още трима

България Преди 6 часа

Никола Барбутов е предаден на съд и за подкуп

Специален британски лиценз за българския „Лукойл"

Свят Преди 7 часа

Лицензът важи до февруари

Жената, която предвиди убийството на Кенеди — историята на Джийн Диксън

Любопитно Преди 7 часа

Истинската история на медиумката, чиито предсказания стигнаха до президентите на САЩ

КЗП се самосезира за цените на паркирането в София

България Преди 7 часа

КЗП обръща внимание, че Законът за въвеждане на еврото предвижда сериозни санкции

Как домът ни може да ни разболее: 4 неща вкъщи, които са вредни

Любопитно Преди 7 часа

Актьорът Алекс Иванов от "Братя" се сгоди на сцената (СНИМКА)

Любопитно Преди 7 часа

Нов риск, банки в България предупредиха: спират плащания заради казуса с "Лукойл"

България Преди 8 часа

Георгиев: Това налага адекватни, бързи и спешни мерки, които ние предприехме в първия възможен момент

Брегова охрана на САЩ

Свят Преди 8 часа

