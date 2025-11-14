Свят

ЕС подготвя нови санкции срещу Русия

Кая Калас: Войните се губят от тези, на които първи им свършват парите или войниците

14 ноември 2025, 21:13
ЕС подготвя нови санкции срещу Русия
Източник: iStock/Getty Images

Е вропейският съюз започна работа върху нов пакет санкции срещу Русия предвид застоя в намирането на мирно решение на войната в Украйна, предаде ДПА. Върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика Кая Калас обяви инициативата след среща с германския министър на отбраната Борис Писториус в Берлин.

"Войните се губят от тези, на които първи им свършват парите или войниците", каза Калас, като добави, че "точно затова ние продължаваме да упражняваме натиск върху Русия със санкции."

ЕС одобри новите санкции срещу Русия

Тя също така приветства неотдавнашните санкции на американското правителство срещу руски нефтени компании. "Санкциите работят най-добре, когато са съчетани с подкрепата на международни партньори", добави Калас.

Предишният деветнадесети пакет от санкции, който влезе в сила през октомври, цели, подобно на американските санкции, да намали приходите на Москва от продажбата на природен газ и нефт. Пълната забрана на вноса на втечнен газ от Русия ще влезе в сила още от началото на 2027 г. - с година по-рано от планираното. Допълнителни санкционни мерки ще бъдат наложени в сектора на финансите, а свободата на движение на руски дипломати в рамките на ЕС ще бъде ограничена.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
