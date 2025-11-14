"Лукойл": Преговаряме с потенциални купувачи

"Лукойл" води преговори с за продажба на международните си активи с няколко потенциални купувача, съобщиха днес от руската компания.

Каква ще е съдбата на "Лукойл"?

Конкретната сделка ще бъде обявена след постигане на окончателни споразумения и получаване на необходимите регулаторни одобрения, посочват от "Лукойл".

„Лукойл“ обяви продажба на международните си активи

Компанията се стреми да осигури непрекъсната работа на активите по време на тяхната продажба и прехвърляне на нови собственици. Това ще позволи да се избегнат рисковете от прекъсвания в работата и доставките на енергийни ресурси до страните на присъствие и да се запазят работни места. За да разрешат всички възникващи проблеми своевременно, специалистите на "Лукойл" поддържат постоянна комуникация с властите в районите на дейност.