"Лукойл": Преговаряме с потенциални купувачи

Компанията се стреми да осигури непрекъсната работа на активите по време на тяхната продажба

14 ноември 2025, 17:09
Източник: БГНЕС

"Лукойл" води преговори с за продажба на международните си активи с няколко потенциални купувача, съобщиха днес от руската компания.

Конкретната сделка ще бъде обявена след постигане на окончателни споразумения и получаване на необходимите регулаторни одобрения, посочват от "Лукойл".

Компанията се стреми да осигури непрекъсната работа на активите по време на тяхната продажба и прехвърляне на нови собственици. Това ще позволи да се избегнат рисковете от прекъсвания в работата и доставките на енергийни ресурси до страните на присъствие и да се запазят работни места. За да разрешат всички възникващи проблеми своевременно, специалистите на "Лукойл" поддържат постоянна комуникация с властите в районите на дейност.

Източник: Lukoil    
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Украйна атакува Русия с крилати ракети
Украйна атакува Русия с крилати ракети

Американски гигант иска да купи активите на
Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

