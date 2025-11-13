Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Енергиен експерт: Русия може да подаде арбитражен иск срещу България заради "Лукойл"

А мериканският гигант в областта на частните капиталови инвестиции "Карлайл" проучва възможности за закупуване на чуждестранните активи на руската компания "Лукойл", предава "Ройтерс".

Преди това САЩ обявиха, че ще наложат санкции на "Лукойл" от 21 ноември и блокираха опита на руската компания да продаде активите си на швейцарския инвеститор "Гънвор".

"Лукойл" контролира около 2% от световния добив на петрол и търси купувачи за своите международни подразделения, които произвеждат над 0,5% от глобалната нефтена продукция и чиято цена е около 22 милиарда долара.

"Карлайл" е в ранен етап на проучване на възможността за закупуване на активите. Компанията обмисля да кандидатства за лиценз в САЩ, който да ѝ позволи да закупи бизнесите на "Лукойл", и след това да започне надлежна проверка с опцията да се оттегли от сделката, пояснява "Ройтерс".

От "Карлайл" вече са уведомили "Лукойл" за намеренията си, посочва "Ройтерс", цитирайки свои източници.

От десетилетия руският гигант е активен в чужбина, помагайки на Москва да проектира т. нар. "мека" икономическа сила по света.

Компанията има три рафинерии в Европа, дялове в нефтени находища в Казахстан, Узбекистан, Ирак и Мексико, Гана, Египет и Нигерия, както и стотици бензиностанции по целия свят, включително в Съединените щати.

Предстоящите санкции вече са нарушили дейността на "Лукойл" в Ирак, Финландия и България, отчита "Ройтерс".

"Карлайл" е една от най-големите фирми в света за частни капиталови инвестиции, управление на активи и финансови услуги, като управлява активи на стойност 474 милиарда долара.