Безименните изпратиха Ивайло на елиминации в “Игри на волята”

Феномените постигнаха поредна победа на Арената в Дивия север

13 ноември 2025, 00:03
Северно сияние над България, слънчева буря удари Земята

“Докато смъртта ни раздели” — когато символът на любовта и надеждата се превръща в символ на съпротива

Лена от Big Brother: Не искам синът ми да е модел - по-добре в сервиза! (ВИДЕО)

Богдана Карадочева: Емил Димитров направи за мен чудеса! (ВИДЕО)

Роксана: Сияна е абсолютният победител! (ВИДЕО)

Нова мисия жертва наградата за победителя в Big Brother

Нова загуба върна Безименните обратно в Изолатора на “Игри на волята”

Ебру от Big Brother: Жертва съм на дискриминация! (ВИДЕО)

Б изнесменът единак Ивайло бе изпратен на елиминации в “Игри на волята” по време на племенния съвет на Безименните тази вечер. След загуба на отбора в номинационната битка, воинът получи шест гласа, достатъчни за сигурно участие в сблъсъка за спасение.

Съревнованието изпита издръжливостта и стратегическата мисъл на участниците. Въпреки впечатляващото представяне на стюардесата Николета, планът за саботаж на Ивайло и Калин даде резултат и Безименните отбелязаха нова загуба на Арената. При Сините силно представяне направиха капитанът на племето Ръждавичка и компютърният специалист Траян, донесъл и решаващата точка за отбора.

Новата среща край огъня за бедстващите обитатели на Изолатора започна с изненада – да номинират не двама, а само един воин. Подозренията за умишлено слабо представяне насочиха мнозинството от гласовете към Ивайло и той бе изпратен на поредни елиминации.

Утре Войната на племената продължава с битка за неприкосновеност, след която ще стане ясен и вторият номиниран участник тази седмица.

Не пропускайте “Игри на волята” в четвъртък, 13 ноември, от 20:00 ч. по NOVA.

Игри на волята
