Безименните изпратиха Ивайло на елиминации в “Игри на волята”

Нова загуба върна Безименните обратно в Изолатора на “Игри на волята”

Лена от Big Brother: Не искам синът ми да е модел - по-добре в сервиза! (ВИДЕО)

“Докато смъртта ни раздели” — когато символът на любовта и надеждата се превръща в символ на съпротива

Б изнесменът единак Ивайло бе изпратен на елиминации в “Игри на волята” по време на племенния съвет на Безименните тази вечер. След загуба на отбора в номинационната битка, воинът получи шест гласа, достатъчни за сигурно участие в сблъсъка за спасение.

Съревнованието изпита издръжливостта и стратегическата мисъл на участниците. Въпреки впечатляващото представяне на стюардесата Николета, планът за саботаж на Ивайло и Калин даде резултат и Безименните отбелязаха нова загуба на Арената. При Сините силно представяне направиха капитанът на племето Ръждавичка и компютърният специалист Траян, донесъл и решаващата точка за отбора.

Източник: NOVA

Новата среща край огъня за бедстващите обитатели на Изолатора започна с изненада – да номинират не двама, а само един воин. Подозренията за умишлено слабо представяне насочиха мнозинството от гласовете към Ивайло и той бе изпратен на поредни елиминации.

Утре Войната на племената продължава с битка за неприкосновеност, след която ще стане ясен и вторият номиниран участник тази седмица.

Източник: NOVA

Не пропускайте “Игри на волята” в четвъртък, 13 ноември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.