Северно сияние над България, слънчева буря удари Земята

Лена от Big Brother: Не искам синът ми да е модел - по-добре в сервиза! (ВИДЕО)

“Докато смъртта ни раздели” — когато символът на любовта и надеждата се превръща в символ на съпротива

С еверно сияние беше заснето днес над връх Бузлуджа в България.

По-рано учени предупредиха за наближаващи слънчеви или геомагнитни бури, които ще ударят Земята тази седмица и ще създадат ярки и впечатляващи светлинни спектакли, известни като аврора, над части от Съединените щати, Канада и Европа, като същевременно могат да нарушат някои комуникации.

Във вторник синоптиците от Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA) съобщиха, че през последните дни са регистрирани значителни геомагнитни смущения, конкретно под формата на няколко „коронарни масови изхвърляния“ (CME), които се случват, когато Слънцето излъчва енергийни изблици. Агенцията издаде сигнал за геомагнитна буря от степен „G4“ по петстепенна скала, което предполага, че се очакват сериозни бури.

Някои жители на САЩ вече споделиха видеа в интернет на северни сияния, които ще продължат да се наблюдават в няколко щата на САЩ, пише Al Jazeera .

Did you catch the light show between the breaks in the clouds this evening? #NorthernLights



Space Weather Center: https://t.co/M5cIvJxUr1 pic.twitter.com/RiDXgF3BqI — NWS Reno (@NWSReno) November 12, 2025

Какво представляват слънчевите бури?

Геомагнитните бури възникват, когато бури на Слънцето предизвикват смущения в магнитното поле на Земята. Слънчевата буря се превръща в геомагнитна, когато достигне Земята.

Слънчевите бури могат да се проявят по два начина. Единият е под формата на коронарни масови изхвърляния (CME) - внезапни издувания на газове на Слънцето, които се изстрелват и пътуват с повече от 1 милион мили в час (1,6 милиона км/ч) към Земята. В зависимост от скоростта, с която пътуват, те могат да достигнат Земята за период между 15 часа и няколко дни.

Другият начин е чрез слънчеви изблици (solar flares) - внезапни изригвания на електромагнитна радиация, достигащи Земята от Слънцето. Те пътуват със скоростта на светлината, достигайки Земята за около осем минути, и могат да продължат няколко минути или дори часове.

И двете явления се случват, когато магнитните полета на Слънцето се пренареждат. Те често, но не винаги, се проявяват едновременно.

Докато CME могат да се наблюдават чрез слънчеви телескопи като огромни облаци частици, изстрелвани в една посока, слънчевите изблици се появяват като ярки светлинни проблясъци, разпръснати в различни посоки. Както описва НАСА, можете да си го представите като разликата между изстрелване на топка от оръдие в една посока и проблясъка от цевта на оръдието.

The northern lights shot with my iPhone (just this second) in Boulder, Colorado. This is a very impressive event! pic.twitter.com/vkHS00PMLt — Dr. Ryan French (@RyanJFrench) November 12, 2025

Защо астрономите очакват геомагнитни бури по Земята?

Според Центъра за прогнозиране на космическото време на NOAA поне три CME ще преминат над Земята, най-вероятно между вторник и четвъртък.

В актуализация в ранните часове на сряда агенцията отбеляза, че две от CME, които първо са избухнали на 9 и 10 ноември, вече са засегнали Земята. „Те бяха доста мощни“, каза Шон Дал, учен от агенцията, във видео на платформата X.

Дал уточни, че бурите са „значително по-силни, отколкото очаквахме“ и че, макар агенцията първоначално да е прогнозирала буря от G2, реално бурите са били две степени по-силни, достигайки G4.

Трето, по-енергично CME, движещо се по-бързо от другите, се очаква да удари Земята в сряда около обяд по източно време (17:00 GMT). Това изригване е станало в ранните часове на 11 ноември и е причинило временни радио смущения в Африка и Европа, според Space.com.

Just keeps going and these are just holding phone in long exposure mode of 3 seconds. Amazing display of Northern Lights captured in Carlow. pic.twitter.com/ws2JQWUcs3 — Carlow Weather (@CarlowWeather) November 12, 2025

Как геомагнитните бури създават аврора?

Когато силни изблици на енергия от Слънцето под формата на слънчеви изблици или CME се насочат към Земята, силно заредените частици, които носят, се сблъскват с газовете в горната атмосфера и им предават енергия, карайки ги да светят. Това води до впечатляващи светлинни спектакли с цветове от изумрудено зелено до наситено розово.

Известни като аврора бореалис, тези светлини могат да се видят от Северното полукълбо, откъдето идва и името „северни сияния“. „Южните сияния“ или аврора аустралис могат да се видят от Южното полукълбо, въпреки че там живеят много по-малко хора. Светлините се виждат само близо до полюсите, защото магнитните полета на Земята, които са най-силни там, насочват заредените частици на Слънцето към тях.

Светлинните прояви стават все по-чести през последните месеци, тъй като Слънцето се намира в максималната фаза на 11-годишния си цикъл на активност.

Всеки 11 години слънчевите полюси си разменят местата, което предизвиква интензивна магнитна активност. Този слънчев период може да продължи няколко месеца. Учени предполагат, че настоящият цикъл започна в края на миналата година и ще продължи поне до края на тази година.

През май 2024 г. най-силната геомагнитна буря за последните два десетилетия удари Земята и предизвика впечатляващи светлинни прояви в САЩ, Обединеното кралство и Германия.

The Northern Lights over Southern New England tonight pic.twitter.com/r1CcnG9hfg — maybe: k*rk (@oldscarf1stweek) November 12, 2025

Къде могат да се видят северните сияния тази седмица?

Няколко страни издадоха предупреждения за аврора, като някои жители вече са докладвали за ярки цветове в небето във вторник вечер.

Яркостта и видимостта обикновено зависят от времето на пристигане на слънчевите изблици в атмосферата на Земята и тяхното взаимодействие с нея. Експертите препоръчват да се напуснат ярко осветени райони, за да се видят светлините по-добре.

I’m not a good photographer but here are some Northern Lights from N. Minnesota pic.twitter.com/NDyAqLERt8 — Welp! (@kkvolt) November 12, 2025

Планетарният Kp индекс показва силна геомагнитна буря и в България

Националният институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) публикува данни за Kp1 индекса, измерващ смутеността на земното магнитно поле. Последните 12 часа показват Kp между 4.67 и 9.00, като по-голямата част от часовите интервали са в категория „буря“. Прогнозата за следващите 6 часа остава висока - Kp 6.00 - 7.00.

Източник: НИГГГ - БАН

Геомагнитните бури се причиняват от слънчевия вятър и заредени частици от Слънцето, които взаимодействат с магнитното поле на Земята. Високите стойности на Kp могат да повлияят на сателити, навигационни системи и електроенергийни мрежи, както и на здравето на чувствителни хора.

Източник: НИГГГ - БАН

НИГГГ препоръчва гражданите и операторите на технологични системи да следят актуалните прогнози и да предприемат мерки за защита на електронната техника и навигационните операции.

Това създава подходящи условия за наблюдение на северни сияния в България, явление обикновено характерно за северните ширини. Най-голяма вероятност за видимост има в:

Северна България и планинските райони, като Стара планина, Рила и Пирин. В централните райони шансовете са средни, а в Южна България и градските центрове със силно светлинно замърсяване вероятността е по-ниска.

Източник: НИГГГ - БАН

Кога е най-подходящото време за наблюдение на северни сияния?

Най-подходящото време за наблюдение е през нощните часове между 22:00 и 02:00, при ясно небе и открит хоризонт. Експерти препоръчват фотографите да използват дълга експозиция за по-добро заснемане на сиянията.

Северните сияния се появяват при взаимодействие на заредени частици от слънчевия вятър с магнитното поле на Земята. Високите стойности на Kp правят явлението видимо дори на по-южни ширини, като България, което го прави рядка и впечатляваща възможност за наблюдение.

Можете да следите актуалните данни за геомагнитната активност в реално време на сайта на БАН тук .

Most beautiful northern lights [aurora borealis]pic.twitter.com/XitPQhtjuJ — Travolax | Travel for Less (@travolax) November 12, 2025

През последните няколко години в България са отчетени няколко случая на видимо северно сияние (Aurora Borealis). На 11 октомври 2023 г. феноменът бе наблюдаван в северозападните райони на страната, включително Кула, Ново Село и Белоградчик. Малко по-късно, на 5 и 6 ноември 2023 г., сиянието се разпространи из цяла Европа, като условията бяха подходящи за наблюдение и в България по време на мощна геомагнитна буря.

Най-новият случай е от 10 ноември 2025 г., когато северното сияние „озари небето над България“, като множество жители успяха да видят характерните зелени и виолетови светлини.

Специалистите обясняват, че тези редки прояви се дължат на силна геомагнитна активност, която позволява заредените частици от слънчевия вятър да взаимодействат с магнитното поле на Земята и да станат видими на по-южни ширини, включително България.

Могат ли бурите да бъдат опасни?

Не пряко за хората, тъй като атмосферата на Земята ни предпазва от радиация.

Въпреки това, енергийни изблици могат временно да нарушат комуникационни системи, потенциално засягайки GPS навигация, радиосъобщения и сателити, включително радио връзката за въздушен трафик и сателити в космоса. Интензивната активност може също временно да наруши електрическите мрежи.

В редки случаи слънчевите изригвания могат да бъдат разрушителни. През септември 1859 г. силна слънчева буря предизвика искри и пожари в телеграфни станции в Европа и Северна Америка. Това събитие е известно като Случая „Карингтън“ и се счита за най-интензивното в записаната история.

През август 1972 г. мощни геомагнитни събития причиняват широки електрически и комуникационни смущения в САЩ и случайно задействат американски морски мини във Виетнам.

Според Дал от NOAA агенцията е предупредила американските въздушни власти и планираното космическо изстрелване, чиито подробности не са разкрити, вероятно ще бъде отменено. Също така са предупредени и операторите на електрическите мрежи.

Споделете мнението си за геомагнитната буря и възможността за наблюдение на северни сияния в България! Обсъдете темата с други читатели на сайта на Vesti.bg тук .

1. Планетарният Kp индекс е мярка за смутеността на земното магнитно поле. Той се дава в относителни единици, които варират от 0 до 9 в зависимост от смутеността на полето.

Стойността на индекса Kp се определя от данните на 12 геомагнитни станции, разположени в северното и южното полукълбо на Земята. Резултатите се публикуват след изтичането на календарния месец. За целите на оповестяване на заинтересуваните инстанции и на цялото общество съществуват методи за определяне на приблизителна стойност на индекса, т.е. на смутеността на земното магнитно поле във всеки текущ момент. Поради факта, че аномалиите в земното магнитно поле се причиняват от слънчевия вятър - потоците заредени частици, които се изхвърлят от Слънцето и които, навлизайки в земната атмосфера предизвикват токове и от там - вариации на магнитното поле на Земята, съществува възможност да се определи степента на смутеност на земното магнитно поле от параметрите на слънчевия вятър. Това се оказва възможно поради наличието на текущи данни получавани от стационарен спътник извън земната атмосфера Advanced Composition Explorer (ACE). Разработената от колектив на Геофизичен институт - БАН методика позволява да се изчисли една приблизителна оценка на индекса Kp наречена Kpm по тези данни, които са достъпни всеки 15 минути, която се публикува автоматично в настоящата Интернет - страница. Доверителният интервал на тази стойност при вероятност 50% е 0.63. Публикува се и прогнозната стойност за следващите 6 часа от текущия момент. Прогнозата се изчислява на базата на поведението на геомагнитната активност през изминалите две денонощия по метода на Винер - Хопф.