Силата на отборната игра определя следващия номиниран в “Игри на волята”

Лена от Big Brother: Не искам синът ми да е модел - по-добре в сервиза! (ВИДЕО)

“Докато смъртта ни раздели” — когато символът на любовта и надеждата се превръща в символ на съпротива

О тборната игра, стратегията и бързата мисъл ще бъдат в основата на следващата битка за неприкосновеност в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След като загубиха вчерашния маратон на Арената, днес Безименните ще опитат да прекъснат победната серия на Феномените. Дали обаче разделението в племето няма да застане на пътя им?

Източник: NOVA

Междувременно в Резиденцията и Изолатора разговорите между коалициите ще продължат. Капитанът на Сините Ръждавичка ще състави план за действие при евентуална загуба с Алекс, Дино и Траян. Номинираният Ивайло пък ще проведе таен разговор с лидера на Жълтите д-р Пекин, с който ще се опита да си осигури евентуално предимство при битката за оцеляване.

Източник: NOVA

Кой ще е следващият номиниран в Дивия север?

Ще разберете в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.