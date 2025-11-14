Жената, която предвиди убийството на Кенеди — историята на Джийн Диксън

У бийството на Джон Ф. Кенеди на 22 ноември 1963 г. остава едно от най-шокиращите събития в историята на Съединените щати. Той е едва четвъртият американски президент, погубен от атентат.

Въпреки това поне един човек твърди, че е предвидил трагедията много преди Кенеди дори да бъде избран. През 1956 г. астрологът Джийн Диксън предсказва, че демократ ще спечели президентските избори в САЩ през 1960 г., но ще почине на поста си.

Това е само едно от многото предсказания, свързани с името на Джийн. Дали е била просто късметлийка или действително е притежавала свръхсетивни способности? Както и при други самопровъзгласили се гадатели, няма начин да бъдем напълно сигурни.

Затова е интересно да се оцени доколко прогнозите на Джийн устояват на проверката на времето. От Sky HISTORY представят своята преценка за жената, която някога бе медийна суперзвезда, а днес е сред по-малко познатите пророчици.

Embed from Getty Images

Какво предсказа Джийн Диксън за Джон Ф. Кенеди?

Джийн Диксън е родена като Лидия Ема Пинкерт в Медфорд, щата Уисконсин, през 1904 г. След детството си в Мисури и Калифорния тя се омъжва за Джеймс Диксън през 1939 г.

През май 1956 г. Джийн е представена в списание Parade, където прави някои впечатляващи прогнози за изборите през 1960 г. Сред тях е, че те ще бъдат „доминирани от лейбъристите и спечелени от демократ“.

Кенеди действително става кандидат на Демократическата партия и се възползва от скорошната икономическа рецесия, която подкопава репутацията на управляващите републиканци.

Джийн също така твърди, че победилият демократ ще умре или ще бъде убит на поста, но „не непременно през първия си мандат“. На 22 ноември 1963 г., по-малко от три години след началото на мандата си, Кенеди е смъртоносно прострелян в Далас, щата Тексас.

Embed from Getty Images

Какво сгреши Джийн Диксън за JFK?

След убийството репутацията на Джийн като пророчица нараства стремглаво — несъмнено подпомогната от собствените ѝ усилия да популяризира правилното си предсказание.

Тя обаче удобно омаловажи факта, че с наближаването на изборите през 1960 г. всъщност се е отказала от първоначалната прогноза. Тогава е обявила, че победител ще бъде републиканецът Ричард Никсън.

Психически съветник в Белия дом

Самият Никсън се превръща в голям почитател на Джийн. Двамата дори се срещат в Белия дом през 1971 г. За добро или лошо, Никсън очевидно приема сериозно предполагаемите ѝ психически способности по време на своя мандат като президент.

По време на Летните олимпийски игри в Мюнхен през 1972 г. членове на палестинската бойна групировка „Черен септември“ убиват двама израелски спортисти и вземат девет други за заложници. Инцидентът, известен днес като Мюнхенското клане, изглежда потвърждава предупреждението на Джийн за предстояща терористична атака. Под влияние на нейната далновидност Никсън създава комитет с цел да предотвратява потенциални терористични заплахи на територията на САЩ.

След като Роналд Рейгън става президент през 1981 г., съпругата му Нанси започва да се консултира с различни астролози, включително и с Джийн. По-късно обаче Диксън губи влияние в Белия дом, тъй като прогнозите ѝ започват да се възприемат като все по-непостоянни и ненадеждни.

Embed from Getty Images

Противоречивите „успехи“ на Джийн Диксън

Много от „просветляващите“ прогнози на Джийн изобщо не се сбъдват. Например, тя твърди, че Съветският съюз ще изпревари САЩ в изпращането на човек на Луната — нещо, което така и не се случва, макар че СССР действително води в ранните етапи на космическата надпревара.

Сред другите несбъднати пророчества са, че през 60-те години синдикалният лидер Уолтър Ройтер ще спечели президентските избори в САЩ и че ще бъде открит лек за рак.

С течение на времето прогнозите на Джийн стават все по-мрачни и апокалиптични. За щастие, и те не се реализират. Сред тях е твърдението, че през 80-те години нов холокост ще доведе до възраждането на Рим като водещ център на култура, религия и образование.

Какво е наследството на Джийн Диксън?

Въпреки че много от предсказанията на Джийн Диксън се оказват погрешни, славата, която тя получава след трагедията с Кенеди, я превръща в икона на поп културата.

Този парадокс вдъхновява математика Джон Алън Паулос да въведе термина „ефектът на Джийн Диксън“. Той описва явление, при което гадател с множество неверни прогнози въпреки това придобива престиж благодарение на голямата публичност около малкото му успешни предсказания.

Джийн Диксън умира от сърдечен арест през 1997 г. на 93-годишна възраст. Популярността ѝ допринася за засиления обществен интерес към екстрасенсите и фактически помага много от тях да се превърнат в знаменитости.