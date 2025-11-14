Излезе изтрита сцена с импровизираната целувка между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони от "Никога повече"

В нов правен иск Джъстин Балдони твърди, че Блейк Лайвли е импровизирала сцена с целувка по време на снимките на „Никога повече“.
Доказателства, внесени от Wayfarer и други страни на 13 ноември, включват кратък клип, в който Лайвли и Балдони – който също участва във филма – се целуват леко, докато се разминават в коридор на болница.
Според списание People адвокатите на Балдони твърдят в документи, че 38-годишната звезда от „Клюкарката“ е „добавила сцената към сценария, в която нейната героиня целува героя на Балдони във всеки дубъл, въпреки че в сценария няма целувка“.
Кадрите от май 2023 г., с продължителност малко над една минута, показват как Лайвли, в ролята на Лили, се натъква на Балдони, който играе неврохирурга Райл, докато той е на работа в болницата. Лили се приближава до изненадания Райл в коридора, извинява се, че е прекъснала деня му, и го целува бързо по устните.
След това тя се отдалечава, казвайки му, че „случайно също го обича“, докато излиза.
Героят на Балдони я проследява с поглед, видимо объркан, хвърля телефона си и казва: „Добре, край.“
Лайвли заведе дело срещу 41-годишния режисьор на филма Балдони за предполагаем сексуален тормоз и отмъщение през декември 2024 г.
Балдони отрече нарушения и през януари заведе насрещен иск за 400 милиона долара срещу Лайвли, съпруга ѝ Райън Рейнолдс и други, макар че впоследствие съдия го отхвърли.
Първоначалната жалба на Лайвли обвинява режисьора в предполагаема „импровизирана физическа интимност, която не е била репетирана, хореографирана или обсъдена с г-жа Лайвли“.
След среща през януари 2024 г. между Лайвли, Рейнолдс и продуцентите Wayfarer се съгласява да наеме координатор по интимността и заявява, че „няма да има повече импровизация на целувките“, според оплакването на Лайвли. Юридическият екип на Балдони по-рано твърдеше, че преди стачките в Холивуд са заснети само сцени с целувки по сценарий.
Те обаче заявяват, че предполагаемата нова импровизирана целувка е заснета преди стачките във филмовата индустрия на 13 май 2023 г.
„Лайвли също се оплаква, че е имало неподходящи и импровизирани целувки по време на първия период на снимките, преди стачката“, се казва в отхвърлената впоследствие жалба на Балдони, цитирана от People. „Но всъщност единствените две сцени с целувки, заснети по време на първоначалния период на снимките, са и двете сцени, които включват целувки, както е написано в сценария. Тези сцени с целувки не са импровизирани.“
В сряда излязоха и предполагаеми текстови съобщения между Балдони и авторката на оригиналния роман, Колийн Хувър.
Авторката на „Никога повече“ твърди, че е написала, че „се е чувствала принудена да избира“ между Лайвли и Балдони на фона на напрежението между тях и че е „разочарована“ от режисьора, според предполагаеми съобщения от 2024 г.