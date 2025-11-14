Свят

Полицията в Париж простреля мъж на гара, въоръжен с нож

Мъжът е бил известен на полицията за извършено домашно насилие

14 ноември 2025, 21:02
Полицията в Париж простреля мъж на гара, въоръжен с нож
П олицията в Париж простреля днес мъж, въоръжен с нож на гара "Монпарнас" в Париж, съобщи парижката прокуратура, цитирана от "Франс прес".

Източник на полицията уточнява, че мъжът е заплашил жена си и децата си в парижкото метро, след което е взел влак за гара "Монпарнас", където полицията го очаквала. Когато опитали да го арестуват, мъжът е заплашил, че ще се самоубие, след което е бил прострелян в краката.

Мъжът е бил известен на полицията за извършено домашно насилие, отбелязва АФП.

Пожарната служба на Париж се намеси в подкрепа на силите на реда, за да помогне на двама ранени без опасност за живота, като на място са били изпратени и линейки на спешна помощ.

Фотограф на "Ройтерс", който стана очевидец на случката, посочи, че намесата на полицията е предизвикала вълнение сред събралата се тълпа на перона на гарата. След това полицията е евакуирала преддверието на гара "Монпарнас", която обслужва маршрутите в предградията и високоскоростните влакове, пътуващи към западната и югозападната част на страната. Друг очевидец заяви пред телевизия Бе Еф Ем Те Ве, че се е чул силен изстрел преди около него да настъпи паника.

"Отне ми две или три секунди да осъзная какво се случва. Хората започнаха да казват: "Трябва да се махаме оттук, трябва да напуснем бързо", след което сърцето ми започна да бие бързо и станах и побягнах", каза очевидецът.

Говорител на държавната жп компания Ес Ен Се Еф уточни, че железопътният трафик е бил леко нарушен вследствие от инцидента.

