Автобус се вряза в хора в центъра на Стокхолм

Н яколко души загинаха, а други са ранени, след като автобус се вряза в опашка от хора на автобусна спирка в центъра на Стокхолм по време на следобедния час пик, предаде АФП.

Автомобил прегази 20 в Стария град на Стокхолм, най-малко един е загинал

„Има както ранени, така и загинали при инцидента. Полицията за момента не коментира броя, пола или възрастта на жертвите“, се казва в изявление на властите.

Шведските медии съобщават за множество полицейски и линейки, както и автомобили на спешна помощ на мястото на инцидента.

Автомобил се вряза в хора в Германия

Полицейският говорител Надя Нортън заяви пред АФП, че причината за инцидента все още не е известна.

„Разследването ще трябва да установи какво се е случило. Все още е твърде рано да се каже и не искам да спекулирам“, каза тя.

Нортън посочи, че шофьорът на автобуса е бил арестуван и по процедура е започнато разследване за непредумишлено убийство.

„Трябва да го разпитаме, след което ще видим дали ще бъде освободен или задържан“, добави говорителят.