България

Задържаха 18-годишен за пожар в центъра на София

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа

14 ноември 2025, 17:18
Задържаха 18-годишен за пожар в центъра на София
Източник: iStock/Getty Images

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 18-годишен младеж за хулигански действия, довели до пожар в центъра на София.

Задържаният за пожара край пътя София - Варна остава в ареста

Събраните до момента доказателства сочат, че на 10 ноември, на ул. „Пиротска“ в София, обвиняемият е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като запалил струпани в недвижим имот отпадъци, растителност и безстопанствени вещи. Деянието е извършено в условията на опасен рецидив.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Съдят 19-годишен, размахал пистолет на Орлов мост

С.С. е осъждан. Прокурор внесе искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ в Софийски районен съд. Състав на съда се е съгласил с искането му и е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Източник: Prb.bg    
Пожар Хулиганство София
Последвайте ни
Автобус се вряза в хора в центъра на Стокхолм

Автобус се вряза в хора в центъра на Стокхолм

Назначиха Румен Спецов за особен управител на

Назначиха Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"

Нов риск, банки в България предупредиха: спират плащания заради казуса с

Нов риск, банки в България предупредиха: спират плащания заради казуса с "Лукойл"

Двама митничари са задържани на ГКПП

Двама митничари са задържани на ГКПП "Калотина"

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

pariteni.bg
Каква храна да даваме на куче с анемия

Каква храна да даваме на куче с анемия

dogsandcats.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 21 часа
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 23 часа
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 20 часа
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 22 часа

Виц на деня

- Как се взимат решенията вкъщи? - Когато с жената сте на различно мнение, решението го взима тя, а когато сте на едно мнение -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Лукойл": Преговаряме с потенциални купувачи

"Лукойл": Преговаряме с потенциални купувачи

Свят Преди 1 час

Компанията се стреми да осигури непрекъсната работа на активите по време на тяхната продажба

<p>Задържаха Шрек за отвличане на млада жена в Свиленград</p>

Трима отвлякоха млада жена в Свиленград, мъж с прякор Шрек е задържан

България Преди 1 час

Заедно с него в ареста като съпричастни към случая са още един мъж и една жена

Специален британски лиценз за българския „Лукойл“

Специален британски лиценз за българския „Лукойл“

Свят Преди 2 часа

Лицензът важи до февруари

Жената, която предвиди убийството на Кенеди — историята на Джийн Диксън

Жената, която предвиди убийството на Кенеди — историята на Джийн Диксън

Любопитно Преди 2 часа

Истинската история на медиумката, чиито предсказания стигнаха до президентите на САЩ

КЗП се самосезира за цените на паркирането в София

КЗП се самосезира за цените на паркирането в София

България Преди 2 часа

КЗП обръща внимание, че Законът за въвеждане на еврото предвижда сериозни санкции

Как домът ни може да ни разболее: 4 неща вкъщи, които са вредни

Как домът ни може да ни разболее: 4 неща вкъщи, които са вредни

Любопитно Преди 3 часа

Актьорът Алекс Иванов от "Братя" се сгоди на сцената (СНИМКА)

Актьорът Алекс Иванов от "Братя" се сгоди на сцената (СНИМКА)

Любопитно Преди 3 часа

Брегова охрана на САЩ

Руски шпионски кораб, засечен от бреговата охрана на САЩ, във водите край Оаху

Свят Преди 3 часа

Русия обяви превземането на 2 селища в Източна Украйна

Русия обяви превземането на 2 селища в Източна Украйна

Свят Преди 4 часа

Министерството на отбраната на Руската федерация каза, че през последната седмица са били превзети общо осем селища в Украйна

Влак блъсна 27-годишен мъж в Германия, взирал се в телефона си

Влак блъсна 27-годишен мъж в Германия, взирал се в телефона си

Свят Преди 4 часа

Инцидентът е станал вчера на жп гарата в Лайхлинген

Какво се знае за големия корупционен скандал, който разтърсва Украйна

Какво се знае за големия корупционен скандал, който разтърсва Украйна

България Преди 4 часа

Ето какво се знае за тази история, която касае отклоняване на големи суми пари в енергийния сектор

Първият брайлов учебник по английски език у нас дава шанс за професионална реализация на незрящи младежи

Първият брайлов учебник по английски език у нас дава шанс за професионална реализация на незрящи младежи

Любопитно Преди 4 часа

Проектът е финансиран по програмата Vivacom Регионален грант

Земетресение разтърси остров Крит

Земетресение разтърси остров Крит

Свят Преди 4 часа

Епицентърът на земетресението е бил на 103 км източно-югоизточно от Ираклион

Честит рожден ден,Чарлз! Кралят навърши 77 с нов портрет (СНИМКА)

Честит рожден ден,Чарлз! Кралят навърши 77 с нов портрет (СНИМКА)

Любопитно Преди 5 часа

Монархът празнува днес в Уелс, в компанията на кралица Камила, а почитта към него се излива от цяла Великобритания

Тръмп носи "наказателна отговорност" за ударите на Израел срещу Иран

Тръмп носи "наказателна отговорност" за ударите на Израел срещу Иран

Свят Преди 5 часа

Абас Арагчи призова ООН да наложи „подходящи мерки“ срещу Съединените щати

Километрично задръстване блокира АМ "Тракия"

Километрично задръстване блокира АМ "Тракия"

България Преди 5 часа

Трафикът се регулира от „Пътна полиция“

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да играят с кашони?

dogsandcats.bg

5 причини, поради които котките се търкалят по гръб

dogsandcats.bg
1

Предстоят слънчеви дни с гъсти мъгли

sinoptik.bg
1

На стаж при планинските спасители

sinoptik.bg

Връщане в миналото: Бившите партньори идват с ретроградния Меркурий!

Edna.bg

Ейми Шумър проговори за отслабването си

Edna.bg

Монтела: Не подценяваме България, трябва ни победа

Gong.bg

Мечтаният дебют и първата "шапка“ за Нико О'Райли

Gong.bg

МС назначи Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"

Nova.bg

Двама митничари са задържани за корупция на ГКПП "Калотина"

Nova.bg