КЗП се самосезира за цените на паркирането в София

В ъв връзка с промените, предвиждащи увеличаване на цената за паркиране в синята и зелената зона в гр. София, Комисията за защита на потребителите изразява становище, че в конкретния случай са приложими разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ). Плануваните промени на цените в зоните за паркиране се изразяват в повишаване на настоящата цена от 2 лева на час в синя зона на 2€/4 лева за час, респективно цената в зелена зона - от 1 лев на час се увеличава на 1€/2 лева за час.

Кабинетът готви мерки срещу спекулации при въвеждането на еврото

Съгласно чл.15, ал.4 от ЗВЕРБ, в периода на двойно обозначаване на цените в левове и евро - от 08.08.2025 г. до 08.08.2026 г., търговците, които предлагат стоки и услуги на потребители, формират цените си добросъвестно и прозрачно, като всяко увеличение на цените следва да бъде обосновано от обективни икономически фактори.

В тази връзка КЗП се самосезира незабавно и предприе съответните действия по установяване на причините и факторите, довели до повишаване на цените за паркиране в София. За целта ще изиска всички приложими документи и доказателства от Центъра за градска мобилност и кмета на Столична община относно наличието на обективни икономически фактори за увеличението им.

КЗП обръща внимание, че Законът за въвеждане на еврото предвижда сериозни санкции при установяване на нарушение, а именно - на предприятие с реализиран оборот от предходната финансова година над 50 000 000 лв. се налага имуществена санкция в размер до 0,5% от този оборот.

Синя и зелена зона в София поскъпват, въвеждат жълта зона

Комисията също така стартира поетапен преглед и на други сходни действия на територията и на останалите градове в страната, с цел осигуряване на по-висока степен на спазване на правата на потребителите и защита на техните икономически интереси.

От КЗП призовават търговците да спазват законовите изисквания и да бъдат отговорни към потребителите.