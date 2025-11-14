Как домът ни може да ни разболее: 4 неща вкъщи, които са вредни

О коло 80 милиона американци, около една четвърт от възрастните и близо 20% от децата, страдат от сезонни алергии. Тези пролетни кихавици се появяват като реакция към вещества във въздуха, като полени от дървета, треви и плевели.

За съжаление е възможно да изпитвате запушен нос, кашлица и сърбящи очи през цялата година.

Многогодишният алергичен ринит е хронично състояние, за което се смята, че засяга 23% от населението.

Той се отключва от вътрешни алергени като прахови акари, пърхот от домашни любимци, плесенни спори и изпражнения от хлебарки, а не от сезонен полен, пише The New York Post.

Д-р Раунo Йокс, алерголог от NYC Health + Hospitals/Kings County, разкрива

четири домашни фактора, които могат да подхранват многогодишния алергичен ринит.

Нека се отървем от тези алергени веднъж завинаги.

1. Спалното бельо

Праховите акари са микроскопични организми, които процъфтяват в топли и влажни места като спално бельо, матраци, килими, мека мебел и дори любимата плюшена играчка на детето ви. „Никога няма да ги видите, но те се хранят с мъртви кожни клетки, които всички ние отделяме, когато новите клетки заменят старите“, казва Йокс пред The Post.

Той препоръчва да използвате калъфи с цип против прахови акари за матрака и възглавниците, за да поставите бариера между вас и акарите, докато спите: „Защото всички ги имаме в леглата си“. „Помислете да се тествате за алергия към прахови акари“. Кожните проби и кръвните тестове могат да я установят. Има и домашни тестове, които измерват нивата на акари в дома ви.

2. Остатъците от храна

Оставянето на храна и мръсни съдове навън през нощта може да привлече мравки, мухи и още по-лошо – алергенни вредители като хлебарки и мишки. Алергените от хлебарки се намират в техните изпражнения, части от тялото и слюнка, а от мишките – основно в слюнката, урината и козината.

„Алергията към хлебарки е голям проблем в големите градове и причинява назални алергии и астма“, казва Йокс. „Мишките мигрират на закрито, когато температурите паднат, и предизвикват респираторни алергии и астма“, допълва той. Той препоръчва винаги да прибирате храната, да забърсвате мазните повърхности и да изхвърляте редовно боклука.

3. Климатикът

Вътрешният въздух може да стане развъдник за плесен както в влажното лято, така и в сухата зима. „Твърде много влажност в топло време подпомага растежа на плесени, включително в стайни растения“, казва Йокс.

Той предлага да използвате влагоабсорбатор през лятото, ако климатикът ви е ограничен като мощност. Ако използвате климатик, филтрите трябва да се сменят редовно. Запушен филтър задържа влага, прах и нечистотии – идеална среда за развитие на плесен.

През зимата кондензацията върху студени повърхности също може да доведе до плесен. Йокс съветва да използвате овлажнител за въздух през студените месеци, „за да добавите влага в добре отоплените помещения и да облекчите назалната конгестия“. Също така наблюдавайте местата, където може да се развият гъбички: влажни зони в баните, кухните, мазетата и таваните.

4. Вашите домашни любимци, или тези на приятелите ви

Пърхотът представлява миниатюрни люспи от кожа, отделяни от животни с козина или пера и не е нужно да имате домашен любимец, за да се сблъскате с него. „Алергенната частица от котка е толкова малка, че хората я носят по дрехите си и така сенсибилизират приятелите и колегите си,“ казва Йокс.„Въздушните пречистватели с HEPA филтри помагат да се отстранят алергените от котки, които се прилепват към праха във въздуха“.