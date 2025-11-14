България

Затварят временно дома за стари хора в Помориe

Нова проверка на РЗИ установи, че нито едно от предписанията, дадени преди месец, не е изпълнено

14 ноември 2025, 19:51
България иска разсрочване на плащанията за F-16 от САЩ

България иска разсрочване на плащанията за F-16 от САЩ
Трима отвлякоха млада жена в Свиленград, мъж с прякор Шрек е задържан

Трима отвлякоха млада жена в Свиленград, мъж с прякор Шрек е задържан
СГП предаде на съд Никола Барбутов и още трима

СГП предаде на съд Никола Барбутов и още трима
Нов риск, банки в България предупредиха: спират плащания заради казуса с

Нов риск, банки в България предупредиха: спират плащания заради казуса с "Лукойл"
Назначиха Румен Спецов за особен управител на

Назначиха Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
Километрично задръстване блокира АМ

Километрично задръстване блокира АМ "Тракия"
От юни до октомври: Малката потребителска кошница поскъпна до 111.90 лв.

От юни до октомври: Малката потребителска кошница поскъпна до 111.90 лв.
Обвиняемите за жестокост към животни от Перник твърдят, че били

Обвиняемите за жестокост към животни от Перник твърдят, че били "принудени" да извършат престъпленията

Д омът за стари хора в Поморие ще бъде временно затворен. Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция – Бургас, след като нова проверка установи, че нито едно от предписанията, дадени преди месец, не е изпълнено. Инспекцията започна ден след като бивши служители на дома и близки на починали негови обитатели настояха за разследване на местата за настаняване в Поморие и Черноморец, предаде NOVA.

От РЗИ потвърдиха, че домът продължава да работи, въпреки че е нерегламентиран обект и срещу него вече има наложени санкции от Агенцията за качество на социалните услуги. Проверката е разкрила сериозни пропуски както в материалната база, така и в грижите за настанените възрастни хора.

РЗИ влезе в дома за възрастни хора в Поморие

„Домът продължава да не е в съответствие с действащите нормативни изисквания. Има несъответствия в самите помещения, които са в лошо хигиенно състояние и не се поддържат. На домуващите не е осигурен необходимият персонал, което води до лошо обслужване – включително до това хората да не бъдат къпани според изискванията“, заяви д-р Мариана Кофинова, заместник-директор на РЗИ-Бургас.

По време на проверката е установено, че в дома са настанени 21 души, сред които и хора с деменция. Условията, при които живеят, са определени като крайно притеснителни. „Всички врати са без дръжки. Това означава, че домуващите са изолирани по двойки в стаите си и могат да бъдат отключвани само отвън“, допълни д-р Кофинова.

Предстои налагането на нови актове и санкции, както и предприемане на мерки за временното затваряне на дома до привеждането му в нормативно съответствие. РЗИ-Бургас ще изпрати информация за случая и до прокуратурата.

Проверяват дом за стари хора в Поморие

Екип на NOVA направи опит на място да разговаря с управителя на дома. След дълго звънене на вратата им отвори служител на дома. Той обясни, че още през лятото близките на повечето хора в дома са били известени за предстоящо затваряне.

„Хората дойдоха и подписаха, някои от тях си заминаха, си ги прибраха, други, които нямат възможност подписаха декларации, които ги предоставиха на д-р Миладиноски, че към настоящия момент не желаят техните близки да бъдат премествани”, заяви Валентина Димитрова, която е служител в дома.

Екипът на NOVA беше поканен в коридора, за да види условията. Управителят оказа се, че е при адвоката си, който по телефона беше категоричен: „Не сме длъжни навсякъде да ви допускаме. Това си е фирма. Недейте да безпокоите персонала, ще ви осъдя”. 

А държавата е решена да наруши спокойствието на собствениците на подобни места.

„Ще стигнем до края. Аз ви казах и виждате, че няма отклонение от този курс. Включително ще имаме и положителни новини, които до няколко седмици да ви ги обявим”, заяви социалният министър Борислав Гуцанов. 

Източник: NOVA    
Дом за стари хора Поморие РЗИ Бургас
Последвайте ни
Автобус се вряза в хора в центъра на Стокхолм

Автобус се вряза в хора в центъра на Стокхолм

България иска разсрочване на плащанията за F-16 от САЩ

България иска разсрочване на плащанията за F-16 от САЩ

Назначиха Румен Спецов за особен управител на

Назначиха Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"

Нов риск, банки в България предупредиха: спират плащания заради казуса с

Нов риск, банки в България предупредиха: спират плащания заради казуса с "Лукойл"

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Защо кучето ми пие повече вода от обикновено?

Защо кучето ми пие повече вода от обикновено?

dogsandcats.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 22 часа
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 1 ден
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 22 часа
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 23 часа

Виц на деня

- Как се взимат решенията вкъщи? - Когато с жената сте на различно мнение, решението го взима тя, а когато сте на едно мнение -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Двама митничари са задържани на ГКПП "Калотина"

Двама митничари са задържани на ГКПП "Калотина"

България Преди 1 час

В момента на място тече акция на ГДБОП

Криза на върха в Украйна, Зеленски уволни двама министри

Криза на върха в Украйна, Зеленски уволни двама министри

Свят Преди 2 часа

Причината е свързано с обществения ядрен оператор "Енергоатом" разследване за корупция

Излезе изтрита сцена с импровизираната целувка между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони от "Никога повече"

Излезе изтрита сцена с импровизираната целувка между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони от "Никога повече"

Любопитно Преди 3 часа

Адвокатите на Балдони твърдят в документи, че 38-годишната звезда от „Клюкарката“ е добавила сцената към сценария

Специален британски лиценз за българския „Лукойл“

Специален британски лиценз за българския „Лукойл“

Свят Преди 3 часа

Лицензът важи до февруари

Жената, която предвиди убийството на Кенеди — историята на Джийн Диксън

Жената, която предвиди убийството на Кенеди — историята на Джийн Диксън

Любопитно Преди 4 часа

Истинската история на медиумката, чиито предсказания стигнаха до президентите на САЩ

КЗП се самосезира за цените на паркирането в София

КЗП се самосезира за цените на паркирането в София

България Преди 4 часа

КЗП обръща внимание, че Законът за въвеждане на еврото предвижда сериозни санкции

Как домът ни може да ни разболее: 4 неща вкъщи, които са вредни

Как домът ни може да ни разболее: 4 неща вкъщи, които са вредни

Любопитно Преди 4 часа

Актьорът Алекс Иванов от "Братя" се сгоди на сцената (СНИМКА)

Актьорът Алекс Иванов от "Братя" се сгоди на сцената (СНИМКА)

Любопитно Преди 4 часа

Брегова охрана на САЩ

Руски шпионски кораб, засечен от бреговата охрана на САЩ, във водите край Оаху

Свят Преди 5 часа

Русия обяви превземането на 2 селища в Източна Украйна

Русия обяви превземането на 2 селища в Източна Украйна

Свят Преди 5 часа

Министерството на отбраната на Руската федерация каза, че през последната седмица са били превзети общо осем селища в Украйна

Влак блъсна 27-годишен мъж в Германия, взирал се в телефона си

Влак блъсна 27-годишен мъж в Германия, взирал се в телефона си

Свят Преди 5 часа

Инцидентът е станал вчера на жп гарата в Лайхлинген

Снимката е илюстративна

Трагедия в Гърция: Млад мъж погълна цял бургер, в критично състояние е

Свят Преди 6 часа

Мъжът, чието име не се съобщава, е приет в интензивното отделение на болницата „Г. Генниматас“ в Коротпи, Гърция, на 13 ноември

Какво се знае за големия корупционен скандал, който разтърсва Украйна

Какво се знае за големия корупционен скандал, който разтърсва Украйна

България Преди 6 часа

Ето какво се знае за тази история, която касае отклоняване на големи суми пари в енергийния сектор

Първият брайлов учебник по английски език у нас дава шанс за професионална реализация на незрящи младежи

Първият брайлов учебник по английски език у нас дава шанс за професионална реализация на незрящи младежи

Любопитно Преди 6 часа

Проектът е финансиран по програмата Vivacom Регионален грант

Земетресение разтърси остров Крит

Земетресение разтърси остров Крит

Свят Преди 6 часа

Епицентърът на земетресението е бил на 103 км източно-югоизточно от Ираклион

Честит рожден ден,Чарлз! Кралят навърши 77 с нов портрет (СНИМКА)

Честит рожден ден,Чарлз! Кралят навърши 77 с нов портрет (СНИМКА)

Любопитно Преди 6 часа

Монархът празнува днес в Уелс, в компанията на кралица Камила, а почитта към него се излива от цяла Великобритания

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да играят с кашони?

dogsandcats.bg

5 причини, поради които котките се търкалят по гръб

dogsandcats.bg
1

Предстоят слънчеви дни с гъсти мъгли

sinoptik.bg
1

На стаж при планинските спасители

sinoptik.bg

Връщане в миналото: Бившите партньори идват с ретроградния Меркурий!

Edna.bg

Ейми Шумър проговори за отслабването си

Edna.bg

Легендарният Насер Ал-Атия в България

Gong.bg

Националите ни проведоха занимание в Бурса

Gong.bg

МС назначи Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"

Nova.bg

Двама митничари са задържани за корупция на ГКПП "Калотина"

Nova.bg