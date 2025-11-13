Нова загуба на Безименните изпрати Калин на елиминации в “Игри на волята”

Лена от Big Brother: Не искам синът ми да е модел - по-добре в сервиза! (ВИДЕО)

Н ова тежка загуба претърпя бедстващото племе на Безименните в екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер. Обитателите на Изолатора допуснаха ново поражение на Арената, което ги изпрати на четвърти пореден племенен съвет. Там мнозинството избра да изпрати приключенеца Калин на елиминация срещу бизнесмена Ивайло.

Съревнованието за неприкосновеност изискваше добра стратегия и отлична работа в екип. Лошата комуникация при Жълтите доведе до грешки, които не позволиха на отбора да завърши битката. Междувременно сплотеността и разбирателството при Феномените им донесе нова победа и спокойствие преди предстоящия сблъсък за територия.

Срещата край огъня за Безименните беше повече от напрегната. Опозицията в племето в лицето на Ивайло и Калин си купи допълнителни гласове, но решаващият глас срещу новодошлия в племето Калин даде капитанът д-р Пекин, която защити своята коалиционна партньорка Радостина от участие в потенциална елиминация.

Утре Дивият север ще бъде домакин на зрелищна битка за оцеляване, след която един воин ще се сбогува с мечтата за голямата победа.

Гледайте “Игри на волята” в петък, 14 ноември, от 20:00 ч. по NOVA.

