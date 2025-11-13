Нова загуба на Безименните изпрати Калин на елиминации в “Игри на волята”

Любопитно

13 ноември 2025, 23:12
Н ова тежка загуба претърпя бедстващото племе на Безименните в екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер. Обитателите на Изолатора допуснаха ново поражение на Арената, което ги изпрати на четвърти пореден племенен съвет. Там мнозинството избра да изпрати приключенеца Калин на елиминация срещу бизнесмена Ивайло.

Източник: NOVA

Съревнованието за неприкосновеност изискваше добра стратегия и отлична работа в екип. Лошата комуникация при Жълтите доведе до грешки, които не позволиха на отбора да завърши битката. Междувременно сплотеността и разбирателството при Феномените им донесе нова победа и спокойствие преди предстоящия сблъсък за  територия.

Източник: NOVA

Срещата край огъня за Безименните беше повече от напрегната. Опозицията в племето в лицето на Ивайло и Калин си купи допълнителни гласове, но решаващият глас срещу новодошлия в племето Калин даде капитанът д-р Пекин, която защити своята коалиционна партньорка Радостина от участие в потенциална елиминация.

Източник: NOVA

Утре Дивият север ще бъде домакин на зрелищна битка за оцеляване, след която един воин ще се сбогува с мечтата за голямата победа.

Гледайте “Игри на волята” в петък, 14 ноември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Източник: NOVA    
Игри на волята
