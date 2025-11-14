Русия: Севернокорейците чистят мини край Курск

С евернокорейските войници, които помогнаха на Русия да отблъсне мащабното украинско нахлуване в западната част на Курска област, сега имат важна роля за разчистване на района от мини, съобщи днес руското министерство на отбраната, цитирано от "Ройтерс".

Съгласно пакта за взаимна отбрана между двете страни миналата година Северна Корея изпрати около 14 000 войници, които да се бият на страната на Русия в Курска област. Над 6000 от тях са били убити, съобщиха южнокорейски, украински и западни източници.

През август 2024 г. украински сили нахлуха през границата и се задържаха на някои места в региона в продължение на месеци.

През април руският президент Владимир Путин заяви, че Русия с помощта на севернокорейците най-накрая е отблъснала украинците.

Значимата роля на Северна Корея в разминирането в Русия показва желанието на двете страни за по-нататъшното развитие на военните им отношения, за които севернокорейският лидер Ким Чен-ун миналия месец каза, че „напредват безспирно“, отбеляза Ройтерс.

На видео, публикувано от министерството на отбраната на Русия, се виждат севернокорейски войници, които показват различни видове мини и оборудване за откриването им, участват в учения и пеят патриотични песни.

„Те са страхотни момчета, учат се бързо, слушат внимателно и си водят бележки“, каза руски командир с позивна „Велес“.

Друг командир, известен като „Лесник“, заяви: „Те са на еднакво ниво с моите сапьори, извършват същите задачи като моите момчета“.

Руското военно издание „Красная звезда“ написа, че руски и севернокорейски войници разчистват противотанкови и противопехотни мини с „невиждана досега гъстота“, които украинските сили са поставили в Курска област. Според изданието много от устройствата са произведени в страни от НАТО.

В Болшесолдатски район на Курска област, 37 от общо 64 селища все още са забранени зони за цивилно заради опасността от мини, отбелязва „Красная звезда“.

Според изданието сапьорите са подложени на атаки от украинската артилерия и са нападани с дронове, докато вършат работата си.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза пред журналисти в Москва, че е благодарен за „безкористната героична помощ“. „Никога няма да забравим тази помощ. Тази работа ще продължи. Тя е опасна и трудна, но нашите корейски приятели наистина ни помагат и ние много ценим това“, добави той.