България

Двама митничари са задържани на ГКПП "Калотина"

В момента на място тече акция на ГДБОП

14 ноември 2025, 18:30
Двама митничари са задържани на ГКПП "Калотина"
Източник: Георги Димитров/Vesti

Д вама митничари са задържани за корупция на ГКПП "Калотина".

Арестуваха шефа на ГКПП "Калотина" и над 30 митничари (Видео)

Това научи NOVA от свои източници. 

Спецакция на "Капитан Андреево", задържани

В момента на място тече акция на ГДБОП. 

Източник: NOVA    
Митничари Корупция ГКПП Калотина
Последвайте ни
Автобус се вряза в хора в центъра на Стокхолм

Автобус се вряза в хора в центъра на Стокхолм

Назначиха Румен Спецов за особен управител на

Назначиха Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"

Нов риск, банки в България предупредиха: спират плащания заради казуса с

Нов риск, банки в България предупредиха: спират плащания заради казуса с "Лукойл"

Двама митничари са задържани на ГКПП

Двама митничари са задържани на ГКПП "Калотина"

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Subaru преосмисля стратегията си за е-коли на стойност $10 млрд.

Subaru преосмисля стратегията си за е-коли на стойност $10 млрд.

carmarket.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 21 часа
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 23 часа
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 21 часа
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 22 часа

Виц на деня

- Как се взимат решенията вкъщи? - Когато с жената сте на различно мнение, решението го взима тя, а когато сте на едно мнение -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Криза на върха в Украйна, Зеленски уволни двама министри

Криза на върха в Украйна, Зеленски уволни двама министри

Свят Преди 1 час

Причината е свързано с обществения ядрен оператор "Енергоатом" разследване за корупция

Задържаха 18-годишен за пожар в центъра на София

Задържаха 18-годишен за пожар в центъра на София

България Преди 1 час

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа

СГП предаде на съд Никола Барбутов и още трима

СГП предаде на съд Никола Барбутов и още трима

България Преди 2 часа

Никола Барбутов е предаден на съд и за подкуп

Специален британски лиценз за българския „Лукойл“

Специален британски лиценз за българския „Лукойл“

Свят Преди 2 часа

Лицензът важи до февруари

Жената, която предвиди убийството на Кенеди — историята на Джийн Диксън

Жената, която предвиди убийството на Кенеди — историята на Джийн Диксън

Любопитно Преди 3 часа

Истинската история на медиумката, чиито предсказания стигнаха до президентите на САЩ

КЗП се самосезира за цените на паркирането в София

КЗП се самосезира за цените на паркирането в София

България Преди 3 часа

КЗП обръща внимание, че Законът за въвеждане на еврото предвижда сериозни санкции

Как домът ни може да ни разболее: 4 неща вкъщи, които са вредни

Как домът ни може да ни разболее: 4 неща вкъщи, които са вредни

Любопитно Преди 3 часа

Актьорът Алекс Иванов от "Братя" се сгоди на сцената (СНИМКА)

Актьорът Алекс Иванов от "Братя" се сгоди на сцената (СНИМКА)

Любопитно Преди 3 часа

Брегова охрана на САЩ

Руски шпионски кораб, засечен от бреговата охрана на САЩ, във водите край Оаху

Свят Преди 3 часа

Русия обяви превземането на 2 селища в Източна Украйна

Русия обяви превземането на 2 селища в Източна Украйна

Свят Преди 4 часа

Министерството на отбраната на Руската федерация каза, че през последната седмица са били превзети общо осем селища в Украйна

Влак блъсна 27-годишен мъж в Германия, взирал се в телефона си

Влак блъсна 27-годишен мъж в Германия, взирал се в телефона си

Свят Преди 4 часа

Инцидентът е станал вчера на жп гарата в Лайхлинген

Снимката е илюстративна

Трагедия в Гърция: Млад мъж погълна цял бургер, в критично състояние е

Свят Преди 4 часа

Мъжът, чието име не се съобщава, е приет в интензивното отделение на болницата „Г. Генниматас“ в Коротпи, Гърция, на 13 ноември

Какво се знае за големия корупционен скандал, който разтърсва Украйна

Какво се знае за големия корупционен скандал, който разтърсва Украйна

България Преди 4 часа

Ето какво се знае за тази история, която касае отклоняване на големи суми пари в енергийния сектор

Първият брайлов учебник по английски език у нас дава шанс за професионална реализация на незрящи младежи

Първият брайлов учебник по английски език у нас дава шанс за професионална реализация на незрящи младежи

Любопитно Преди 4 часа

Проектът е финансиран по програмата Vivacom Регионален грант

Земетресение разтърси остров Крит

Земетресение разтърси остров Крит

Свят Преди 5 часа

Епицентърът на земетресението е бил на 103 км източно-югоизточно от Ираклион

Честит рожден ден,Чарлз! Кралят навърши 77 с нов портрет (СНИМКА)

Честит рожден ден,Чарлз! Кралят навърши 77 с нов портрет (СНИМКА)

Любопитно Преди 5 часа

Монархът празнува днес в Уелс, в компанията на кралица Камила, а почитта към него се излива от цяла Великобритания

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да играят с кашони?

dogsandcats.bg

5 причини, поради които котките се търкалят по гръб

dogsandcats.bg
1

Предстоят слънчеви дни с гъсти мъгли

sinoptik.bg
1

На стаж при планинските спасители

sinoptik.bg

Връщане в миналото: Бившите партньори идват с ретроградния Меркурий!

Edna.bg

Ейми Шумър проговори за отслабването си

Edna.bg

Александър Димитров и уроците от София: Приемам критика, но не и лични обиди

Gong.bg

Монтела: Не подценяваме България, трябва ни победа

Gong.bg

МС назначи Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"

Nova.bg

Двама митничари са задържани за корупция на ГКПП "Калотина"

Nova.bg