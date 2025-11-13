Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

К абинетът одобри Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2026 – 2028 година, разработена въз основа на Закона за държавния дълг и Закона за публичните финанси, съобщиха от правителствената пресслужба.

В нея са водещите принципи и насоки на политиката по управление на държавния дълг през следващите три години. Стратегията се базира на допусканията за необходимото дългово финансиране и параметрите на държавния дълг, при които са изготвени проектите на Закона за държавния бюджет за 2026 г. и на Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026 – 2028 г.

Кабинетът одобри проекта на държавния бюджет за 2026 г.

От правителството допълват, че целта е осигуряване на необходимите средства за рефинансиране на дълга в обращение, финансиране на планирания дефицит по държавния бюджет и обезпечаване на подкрепа на ликвидността.

Дългът в обращение, който следва да бъде рефинансиран, възлиза на 1,4 млрд. евро през 2026 г., 1,8 млрд. евро през 2027 г. и 2,1 млрд. евро през 2028 г.

Оставащата част от предвиденото ново дългово финансиране се обосновава от необходимостта за финансиране на планираните дефицити по държавния бюджет и подкрепа на ликвидността, в т.ч. за осигуряване на възможност за поемане на дълг за специфични програми в сферите на сектор ВиК, регионално развитие, отбрана, здравеопазване, енергетика и иновации.

Правителството одобри бюджета на НЗОК за 2026 г.

В приетия на същото заседание на Министерския съвет проект за държавен бюджет за следващата година е записано, че се предвижда държавният дълг да достигне съответно до 37,6 млрд. евро (31,3 процента от БВП) през 2026 г., 43,5 млрд. евро (34,2 процента от БВП) през 2027 г. и 49 млрд. евро (36,6 процента от БВП) през 2028 г. През 2026 г. максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет, е до 10,44 млрд. евро, в т.ч. до 3,2 млрд. евро по линия на инструмента SAFE за укрепване на европейската отбранителна промишленост.

Днес проектът на държавен бюджет за 2026 г., както и тези на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавното обществено осигуряване (ДОО), бяха внесени за гласуване в парламента, съобщиха от правителствената пресслужба.