Ловецът на духове Стефан отпадна от Big Brother

Всеки ден до големия финал по един съквартирант ще си тръгва по волята на зрителите

13 ноември 2025, 06:49
Л юбителят на паранормални явления Стефан Николов беше елиминиран от социалния експеримент Big Brother. Той не получи нужната подкрепа от зрителите на NOVA и каза сбогом на голямата си мечта последен да излезе от най-обсъжданата къща в България.

Нов обрат беляза вечерта на участниците. Вследствие на отказа на Валентин Котов да посочи съквартирант за изгонване вчера, Big Brother отне правото на храна, топла вода и завивки на всички обитатели на неговата къща. Тежкото общо неразположение и лишения накара юриста публично да се покае за решението си.

Липсата на неща от първа необходимост се превърна в основна тема на разговор и причина за поредните сблъсъци между темпераментната Михаела Василева и останалите участници. Инфлуенсърката видя стратегия в поведението на амбициозния Котов.

Изненадите продължиха с наддаване за емоционална среща с близки хора. Този шанс получи влогърът Стефан, който се срещна със своята любима Сафи и майка си. Това несравнимо удоволствие струва 2500 лв. от общия бюджет, но подкрепата, която получи той не беше достатъчна и Стефан напусна Big Brother с едва 1.6% от зрителския вот. Ловецът на духове е и следващият гост на “Голямата сестра” Елена Сергова. В студиото той споделя всичко за приятелството си с противоречивия Иван, емоциите, които демонстрира в Къщата, и мнението си за това кой е най-достоен за голямата победа в предаването. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

В борбата за любовта на зрителите остават бизнес дамата Елена, TikTok сензацията Михаела, бившият войник Стоянов, лъчезарният Давид, изкусителната Сияна и принципният Котов. Гласуването продължава в приложението NOVA PLAY.

Тази вечер Къщата ще напусне пореден съквартирант, но кой ли ще бъде той?

Не пропускайте да видите в новия епизод на Big Brother в четвъртък, 13 ноември, от 22:00 ч. по NOVA.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта на Big Brother 2025, както и в официалните Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

– Г-жо, може ли да отида до тоалетната? – Можеш, но ще пропуснеш урока. – Добре, ще рискувам бъдещето си за настоящето.
